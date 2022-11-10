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Селен важливий для щитовидної залози: які продукти містять необхідний для здоров'я мінерал

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Селен важливий для щитовидної залози: які продукти містять необхідний для здоров'я мінерал

Фото: ТСН.ua

Катерина Толстікова надала перелік продуктів, наповнених селеном.

Селен - мінерал, який відіграє важливу роль в обміні речовин та функції щитовидної залози.

Про його користь та перелік продуктів, багатих на селен розповіла засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

"Хоча людям потрібна невелика кількість селену, він відіграє ключову роль у метаболізмі", - зазначила дієтологиня.

За її словами, рекомендована доза для дорослих 55 мкг/день.  Для вагітних і жінок на грудному годуванні норма вище.

Селен привернув увагу через його антиоксидантні властивості. Вважається, що він допомагає контролювати окислювальний стрес та знижує ризик серцевих захворювань.

Кількість селену в продуктах рослинного походження залежить від вмісту селену в ґрунті, в якому вони вирощувалися. Тому важливо вживати різноманітні продукти з цим мінералом.

Катерина Толстікова також надала перелік продуктів, наповнених селеном.

© Pexels
Фото: Pexels

У яких продуктах є селен

  • Устриці (85 г) - 238% добової норми
  • Бразильські горіхи (5 г) - 174%
  • Палтус (160 г) - 171%
  • Жовтоперий тунець (85 г) - 167%
  • Яйця (100 г) - 56%
  • Сардини (50 г) - 46%
  • Насіння соняшника (28 г) - 27%
  • Куряча грудка (85 г) - 12%
  • Гриби шиїтаке (100 г) - 10%

Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

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Дата публікації
Перегляди
502
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