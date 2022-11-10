Селен важливий для щитовидної залози: які продукти містять необхідний для здоров'я мінерал

Катерина Толстікова надала перелік продуктів, наповнених селеном.
Селен - мінерал, який відіграє важливу роль в обміні речовин та функції щитовидної залози.
Про його користь та перелік продуктів, багатих на селен розповіла засновниця Школи Здоров'я, лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.
"Хоча людям потрібна невелика кількість селену, він відіграє ключову роль у метаболізмі", - зазначила дієтологиня.
За її словами, рекомендована доза для дорослих 55 мкг/день. Для вагітних і жінок на грудному годуванні норма вище.
Селен привернув увагу через його антиоксидантні властивості. Вважається, що він допомагає контролювати окислювальний стрес та знижує ризик серцевих захворювань.
Кількість селену в продуктах рослинного походження залежить від вмісту селену в ґрунті, в якому вони вирощувалися. Тому важливо вживати різноманітні продукти з цим мінералом.
Катерина Толстікова також надала перелік продуктів, наповнених селеном.
У яких продуктах є селен
- Устриці (85 г) - 238% добової норми
- Бразильські горіхи (5 г) - 174%
- Палтус (160 г) - 171%
- Жовтоперий тунець (85 г) - 167%
- Яйця (100 г) - 56%
- Сардини (50 г) - 46%
- Насіння соняшника (28 г) - 27%
- Куряча грудка (85 г) - 12%
- Гриби шиїтаке (100 г) - 10%
Додамо, що українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.
Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.
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