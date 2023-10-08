Корисні властивості селери, чому вона потрібна чоловікам, харчова цінність, як готувати

Все про селеру - корисні властивості, що лікує, протипоказання для вживання овоча, смакові якості, як готувати

Унікальність селери

Селера - універсальна рослина, всі її частини можна використовувати у їжу. Зелень селери часто використовується в салатах і м'ясних стравах, що робить їх більш смачними і корисними для організму. Коріння селери також дуже цінне, його можна споживати в сирому вигляді, додавати до салатів і гарнірів, або в сушеному вигляді. З селери готують відвари, запікають або обсмажують, додають до перших і других страв, або використовують як приправу, що робить страви більш насиченими на смак.

Існують різні способи використання селери в харчуванні, і навіть існує спеціальна дієта, побудована на основі селери, яка допомагає покращити здоров'я та контролювати вагу. Всі частини селери - листова, стеблова і коренева мають практично ідентичні корисні властивості. Тому вибір варіанту залежить від особистих смакових уподобань та кулінарних переваг.

Що лікує селера

Селера - це не тільки смачний овоч, але й справжній природний лікар для нашого організму. Вона має унікальний набір вітамінів, кислот і мінералів, які сприяють стабільності клітин нашого організму і можуть позитивно впливати на наше здоров'я та самопочуття.

Сто грамів селери містять всього лише 14 калорій, зате:

1 грам білка,

2 грами клітковини,

80 мг натрію,

40 мг кальцію (приблизно 4% від денної норми),

263 мг калію (приблизно 6% від денної норми),

3 мг вітаміну С (приблизно 5% від денної норми).

Селера і процес старіння

Один із ключових аспектів, які роблять селеру корисною для нашого здоров'я, це її здатність сповільнювати процеси старіння, що можливо завдяки великій кількості антиоксидантів. Регулярне вживання селери може допомогти зберегти молодість і красу шкіри, а також запобігти розвитку певних хронічних захворювань.

Заспокійливі властивості селери

Зелень селери містить речовини, які сприяють розслабленню і полегшенню нервового напруження, тому вона може бути корисною при лікуванні нервових розладів, що виникають в результаті перевтоми. Ідеально підходить для тих, хто часто відчуває стрес і тривожність.

Селера і травна система

Корінь селери має комплексний вплив на травну систему. Коренеплоди та зелень селери входять до складу лікувально-дієтичного харчування у випадках виразкової хвороби шлунка, гастритів і хронічних колітів. Вони стимулюють вироблення шлункового соку і запобігають гнильним процесам у кишківнику. Ефірна олія селери активізує секрецію шлункового соку, що сприяє кращому перетравленню їжі.

У працях Авіценни зазначено, що для шлунка саме селера є найбільш корисним овочем, який допомагає роботі товстого кишківника, нирок і сечового міхура.

Селера та цукровий діабет

Селера допомагає покращити водно-сольовий обмін в організмі та може бути особливо корисною для літніх людей, які часто стикаються з цією проблемою. Впливає селера і на рівень цукру, тому корисна я для хворих на цукровий діабет.

Артрит, ревматизм і подагра

Селера може бути великою допомогою для тих, хто страждає від артриту, ревматизму і подагри. Вона має потужні антизапальні властивості, які допомагають зменшити припухлості та біль навколо суглобів. Крім того, стебла селери містять сечогінну субстанцію, яка допомагає видалити кристали сечової кислоти, які можуть утворюватися навколо суглобів і спричиняти біль.

Антиалергічні та антисептичні властивості селери

Селера має антиалергічні та антисептичні властивості, які можуть бути корисні при лікуванні алергічних реакцій та захворювань шкіри. Її ефірна олія може допомогти заспокоїти подразнену шкіру та прискорити процес загоювання ран.

Зміцнення імунної системи

Селера також відома своєю здатністю підвищувати імунітет і запобігати виникненню інфекційних захворювань. Регулярне вживання селери може допомогти організму більше ефективно боротися зі шкідливими бактеріями та вірусами.

Сік селери та обмін речовин

Сік селери допомагає нормалізувати обмін речовин в організмі. Він має сечогінну, проносну і загальнозміцнювальну дії. Це робить селеру корисною для тих, хто стикається з надмірним збудженням і втомлюваністю.

Селера і схуднення

Селера також може бути вашим союзником у боротьбі із зайвою вагою, завдяки тому, що має низьку калорійність й одночасно нормалізує обмін речовин. Це означає, що селера може дати вам енергію, при цьому споживаючи мінімум калорій. Часто густо її називають овочем з "негативною калорійністю", оскільки організм витрачає більше калорій на її перетравлення, ніж отримує від неї.

Виведення токсинів та шлаків

Селера допомагає виводити токсини та шлаки з організму. Настій листя селери застосовується для цієї мети й може бути корисним для очищення організму від накопичених шкідливих речовин.

Лікування запальних захворювань і сечокам'яної хвороби

Відвар трави селери також може бути корисним у лікуванні запальних захворювань нирок і простатиту. Також відвар з висушеної трави або насіння селери рекомендується для профілактики сечокам'яної хвороби.

Селера для дітей

Завдяки низькому вмісту фенілаланіну, селера може бути призначена дітям, які хворіють на фенілкетонурію.

Чому селера корисна для чоловіків

У складі селери містяться такі корисні компоненти, як цинк, фосфор, селен і омега-3 жирні кислоти -- біологічно активні речовини, які сприяють стимулюванню вироблення чоловічих статевих гормонів, покращенню якості сперми, збільшенню статевої активності та зниженню ризику безпліддя.

У народній медицині рослину рекомендують для підтримки статевого потягу та сексуального здоров'я, а також для лікування та профілактики захворювань сечовидільної системи та статевих органів.

Крім впливу на статеві функції селера позитивно впливає на м'язову масу тіла. Професійні спортсмени рекомендують включати свіжу селеру до свого щоденного раціону. Ця рослина вирішує декілька завдань одночасно - допомагає набирати м'язову масу, підвищує силу та сприяє знищенню підшкірного жиру.

Кому не можна їсти селеру

Селеру не рекомендується вживати у харчуванні для людей з нирковими каменями. Внаслідок занадто великої кількості селери в раціоні пацієнтів може спостерігатися активний рух каменів, що може призвести до необхідності проведення хірургічного втручання.

Слід бути обережними із вживанням селери для людей, що мають варикозне розширення вен або тромбофлебіт.

У випадку ентероколітів та колітів, слід утримуватися від споживання селери через високий вміст ефірних олій у цій рослині.

Попри корисний вплив селери на жіночий організм, важливо уникати її вживання при матковій кровотечі, сильній менструації, а також під час вагітності та годування грудьми. Ця пряна зелень може сприяти збільшенню утворення газів в організмі жінки, що може вплинути на тонус матки. Сечогінний ефект, який має селера може призвести до зменшення кількості навколоплідних вод.

У випадку годування грудьми, селера може надати молоку особливий смак, що може не сподобатися дитині. призвести до відмови дитини від грудей. Однак корінь селери може бути корисним для перших прикормів малюка, оскільки він містить необхідні макро- та мікроелементи, які легко засвоюються.

Як краще готувати селеру

Різні частини стебла селері мають різний смак, і щоб не переборщити з його впливом на інші інгредієнти, їх слід використовувати розумно. Зовнішні "ребра" через їх волокнистість та сильний характерний смак і аромат - найкраще додавати до бульйонів і супів. Внутрішні "ребра " м'якші, а їх смак більш витончений, що робить їх ідеальними для салатів і гарнірів. Листкову частину можна залишити для прикраси салатів або використовувати її для тих самих супів.

Корінь селери можна підсмажити, запекти, додати до салатів, супів як інгредієнт і навіть приготувати з нього пюре.

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