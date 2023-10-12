Селера для схуднення: корисна дієта на 7 днів на овочевому супі, мінус 6 кг за тиждень

Як схуднути за допомогою селери - дієта на селеровому супі, меню на тиждень, рецепти

Дієта на сонові селери поєднує в собі оздоровлення та правильне схуднення. Семиденна дієта на основі цього овоча без значних грошових витрат, що безперечно важливо в наш час, очистить організм від шлаків, покращить обмін речовин, наситить організм корисними речовинами та дозволить позбутися зайвої ваги.

При виконанні всіх рекомендацій можна скинути до шести кілограмів зайвої ваги.

Корисні властивості селери

У листах селери міститься вітамін С, вітаміни групи B, каротин. А завдяки кальцію, магнію, заліза, фосфору, йоду, які містить рослина можна нормалізувати водно-сольовий баланс. Листя містить ефірні олії, які позитивно впливають на нервову та ендокринну системи

За основу дієти беруть селеровий суп. Дієтичну першу страву варять зі стебла та кореня селери з додаванням низькокалорійних овочів.

Основні правила семиденної дієти на селеровому супі

Під час дієти рекомендовано тричі на день їсти суп із селери, але якщо почуття голоду не відступає допускається і більша кількість порцій супу.

Їсти суп можна як в холодному, так і в гарячому вигляді.

Для посилення ефекту вранці радять випивати склянку соку із селери. Приготувати фреш можна з молодої зелені, пропустивши її через соковижималку. У напій можна додати пару крапель яблучного оцту. Такий свіжоприготований сік зберігати не більше трьох днів. .

Останнє приймання їжі повинно бути не пізніше, ніж за дві години до сну.

Потрібно слідкувати за кількістю калорій. Щодня організм повинен отримувати не менше 1200 ккал. Для додаткового стимулу можна зважуватися та робити виміри через день

Щодня пити чисту воду по 8 склянок.

Після закінчення дієту можна продовжити ще раз на сім днів.

Як підготуватися до селерової дієти

Щоб отримати хороший результат, за тиждень до початку дієти слід виключити з раціону:

солодке, борошняні вироби, обмежити споживання хліба,

жирні, смажені та копчені продукти, ковбаси,

алкогольні напої та газовані.

У щоденне меню додати білкову їжу з дієтичних сортів м'яса, риби, кисломолочних продуктів та багато свіжих овочів та фруктів.

Селерова дієта на 7 днів. Варіант меню

Основна страва - це суп, приготований зі стебла та кореня селери та додаванням овочів. Суп потрібно вживати щодня від трьох разів на день та більше. Крім супу пити чисту воду, зелений чай, несолодку каву. Крім супу можна споживати такі продукти:

В перший день дієти свіжі фрукти, за винятком бананів.

У другій можна їсти свіжі чи консервовані овочі, за винятком бобових, горошку, кукурудзи. Можна навіть запекти картоплю.

На третій день разом з супом їсти овочі та фрукти, за винятком картоплі та бананів.

На четвертий день дієти до овочів та фруктів додають молоко з мінімальним вмістом жиру. Також можна з'їсти банан.

На п'ятий день додаємо дієтичне м'ясо - відварену яловичину, курку та свіжі помідори.

Шостого дня харчуємося відвареною яловичиною та листовими овочами.

В останній сьомий день відварюють рис із додаванням овочів. Можна фруктовий сік.

Дієту можна продовжити ще на сім днів, але повторити її повністю радять через декілька місяців.

Виходити з дієти слід поступово - не поспішайте відразу відмовитись від споживання супу з селери, навіть якщо він вас дуже надоїв, його потрібно їсти хоча б декілька разів на тиждень. Також для закріплення отриманого результату не зайвим буде вживання салату зі свіжого листя та стебел селери хоча б пару разів на тиждень.

Плюси селерової дієти

Регулярне вживання овочевого супу на основі коренів селери виводить шлаки та токсини, нормалізує обмінні процеси, покращує роботу нирок та печінки. Селера багата органічними кислотами та ефірними оліями, завдяки яким ця рослина має сечогінну і послаблювальну дію, а також сприятливо впливає на шлунково-кишковий тракт і стимулює роботу центральної нервової системи.

Протипоказання та запобіжні заходи при дієті на селері

Селерова дієта заборонена тим, хто страждає на хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту, у кого діагностували гастрит, виразку дванадцятипалої кишки чи шлунка. Від цієї дієти потрібно відмовитись у випадку серйозних порушень обміну речовин, цукрового діабету, анемії, захворювання щитоподібної залози. Перед тим як сісти на цю дієту потрібно проконсультуватися з лікарем.

Готуємо суп із селери

Класичний рецепт

Беремо 400 г стебел селери, 400 г білокачанної капусти, 2 штуки перцю, п'ять томатів, все дрібно нарізаємо.

У каструлі закип'ятити два літри води, додати компоненти, на сильному вогні варити 10 хвилин. Зменшити вогонь до мінімального та проварити ще 15 хвилин. Для смаку трохи додати солі, перцю, карі. Дати настоятися супу 30 хвилин.

Суп-пюре з кореня селери

Дві порізаних середніх цибулини обсмажити на олії до золотистого кольору. Порізати соломкою одну моркву та 700 г кореня селери. Засипати інгредієнти у місткість з одним літром води.

Довести до кипіння, варити на помірному вогні 30 хвилин, щоб овочі були злегка недовареними. Збити суп до однорідної маси в блендері. Додати 200 мл вершків. На смак додати сіль та прянощі.

Селеровий суп з томатним соком

Для приготування супу потрібно дрібно нашаткувати 200 г кореня селери, 6 цибулин середнього розміру, шість помідорів та стільки ж невеликих морквин, середній качан капусти та невеликий болгарський перець.

Все це складають у місткість, куди наливають півтора літра томатного соку. Вміст доводять до кипіння та на помірному вогні варять 15 хвилин.

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