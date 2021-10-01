Кальцій може бути небезпечним: лікарі назвали серйозний побічний ефект прийому добавок

Кальцій може бути небезпечним: лікарі назвали серйозний побічний ефект прийому добавок

Кальцій є одним із чотирьох дієтичних компонентів, що викликають занепокоєння у медиків.

Надмірне вживання кальцію може збільшити ризик розвитку серцевих ускладнень, кажуть експерти.

Тим не менш, очевидно, що ми часто не отримуємо достатньої кількості кальцію з їжею.

Відповідно до рекомендацій дієтологів, кальцій є одним із чотирьох дієтичних компонентів, що викликають занепокоєння у сфері громадського здоров’я.

Як і у випадку з калієм та вітаміном D, кальцій є поживною речовиною, якої часто потребує наш організм. Дефіцит кальцію може збільшити ризик, наприклад, остеопорозу.

Насправді, майже 30% чоловіків і 60% жінок старше 19 років не вживають достатньої кількості кальцію.

Особливо важливо, щоби молоді люди у віці від 19 до 30 років споживали достатню кількість кальцію з продуктами харчування, оскільки кісткова маса в цей період все ще активно розвивається.

Жінкам у постменопаузі також необхідно щодня споживати рекомендовану норму кальцію, щоб запобігти втраті кісткової маси. Коли жінка вступає в менопаузу, її рівень естрогену падає, що може спричинити зниження мінеральної щільності кісток.

Норми кальцію для жінок

Жінка у віці від 19 до 50 років потребує приблизно 1000 міліграмів кальцію щодня. З віком, від 51 року, потреба зростає до 1200 міліграмів на день.

Норма кальцію для чоловіків

Молоді люди від 19 років потребують близько 1000 міліграмів мінералу щодня. Однак харчова добавка тут не стане найкращим рішенням. Деякі експерти стверджують, що організм може не засвоювати кальцій з таблеток так ефективно, як при споживанні з продуктів.

До того ж вживання занадто великої кількості кальцію за допомогою харчових добавок може піддати серце ризику.

У статті кардіологів Центру профілактики серцевих захворювань вказано, що добавки кальцію можуть спричинити серцеві напади та хвороби серця.

Лікарі пояснили, що організм не може переробляти понад 500 міліграмів кальцію одночасно, тобто будь-яка надмірна кількість мінералу відкладається на стінках артерій або навіть спричиняє згустки крові і викликає проблеми з кровообігом.

Залежно від дозування, добавки кальцію можуть містити від 400 до 1000 міліграмів мінералу.

Окрім потенційних хвороб серця, симптоми, пов’язані із надмірним споживанням кальцію, включають запори, камені в нирках і навіть когнітивні проблеми.

Тож якщо ви збираєтеся приймати добавки кальцію, переконайтеся, що ви не перевищуєте норму - 500 міліграмів на добу.

І все ж слідкуйте за дієтою: отримання кальцію з продуктами харчування має бути головним пріоритетом.

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Перш за все багато кальцію містять молочні продукти, натуральний сир, броколі, риба та морепродукти.

Меню на кожен день

Щоб отримати потрібну кількість кальцію, в меню можна включити:

стакан апельсинового соку або молока;

сендвіч на хлібі з висівками з сиром і шпинатом;

овочевий суп;

запечений лосось, сардини чи креветки;

броколі;

запечена картопля;

горішки

Також кальцій міститься у м'ясі птаха, баранині, телятині, кролятині.

Якщо дієта, багата кальцієм, все ж потребує додаткового вживання цього мікроелементу, проконсультуйтеся з фахівцем, щоб оцінити, скільки кальцію ви отримуєте з харчуванням, а також визначити, які препарати кальцію необхідні саме вам.

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