Сезон малини розпочато, проте літню ягоду можна їсти не всім — кому і коли заборонено

Звичайно, малина, як і інші літні ягоди, славиться великою кількістю вітамінів та корисних речовин. Наші бабусі навіть робили з неї особливий відвар, який пили під час простудних захворювань. Однак лікарі застерігають, що малину можна їсти далеко не всім.

Кому заборонено їсти малину

Хоча малина дійсно дуже корисна, адже в ній містяться вітаміни С, А, Е та К, деякі вітаміни групи В, за умови певних захворювань вона не лише не принесе користі, але й буде небезпечною для організму. Зокрема, лікарі радять відмовитися від вживання малини:

за умови порушення згортання крові, серцево-судинних захворювань, зокрема аритмії, порушень кров'яного тиску, адже в цій літній ягоді міститься велика кількість такої ефірної сполуки як саліцилат, яка розріджує кров;

за умови схильності до формування каменів в нирках, будь-яких захворювань нирок, тому що малина містить також багато оксалатів, які, вступаючи в реакцію з кальцієм, утворюють кристали оксалату кальцію, збільшуючи кількість каменів в нирках, а ще ягода має сильний сечогінний ефект;

гіпотонікам, адже малина відома своєю здатністю знижувати артеріальний тиск (а ось гіпертонікам, навпаки, цю ягоду слід додати до свого раціону, якщо немає інших протипоказань);

за умови підвищеної кислотності шлунка, загострень хвороб шлунково-кишкового тракту, гастриту, виразкової хвороби, порушення обміну речовин, адже малина багата на органічні кислоти.

Не можна їсти малину за умови індивідуальної харчової непереносимості. Ще один важливий нюанс криється у дрібних кісточках малини. Вони можуть бути потенційно небезпечними, адже в них міститься багато амігдаліну (більш відомий як вітамін В17), який в нашому організмі розкладається на ціаністий водень. Таке з'єднання перешкоджає клітинам виконувати аеробне дихання, призводячи до їхньої загибелі. Звичайно, в малині міститься невелика кількість амігдаліну, однак, людям, які приймають певні ліки, слід бути обережними.

Кому протипоказана свіжа малина

Кому протипоказана свіжа малина / Фото: Unsplash

Слід зазначити, що малина є сильним алергеном. Її заборонено їсти людям з непереносимістю ацетилсаліцилової кислоти. Дітям краще додавати ягоди з обережністю і в малих кількостях.

Щойно ви помітили перші ознаки алергії — почервоніння (кропив'янка), запалення, свербіж — одразу припиніть вживання малини.

Чи дійсно малина допомагає під час простуди

Наші бабусі дійсно завжди використовували чай з малиною для лікування перших ознак простуди. Але чи дійсно ця ягода така корисна? Вона містить флавоноїди, які мають певну противірусну дію.

Також в ній присутня ацетилсаліцилова кислота, що вгамовує головний біль, знижує температуру. Однак, дослідження показали, що в 100 г малини міститься всього лише 1 мг ацетилсаліцилової кислоти (наприклад, в одній пігулці аспірину цієї речовини 100-500 мг). А ось в листі малини ацетилсаліцилової кислоти більше, тому під час простуди краще пити чай на основі листя рослини.

Звичайно, чекати на якийсь особливий результат від ягід не варто. Однак, такий чай може бути профілактичним засобом. Пам'ятайте, що для уникнення зневоднення разом з малиновим чаєм потрібно пити й інші рідини.

Чи можна їсти малину в спеку

Можна почути думку, що малина — найкраща ягода в літню спеку. Проте це міт, який дієтологи спростовують. Хоча малина й не завдасть здоровому організму жодної шкоди, проте в спеку вона буде зневоднювати організм, що призведе до погіршення самопочуття.

А ще, якщо ви не вирощуєте ягоду у себе на ділянці, а купуєте в магазині, краще її обов'язково мити холодною водою перед вживанням.

Читайте також: