Сезонний афективний розлад: що насправді приховує осіння хандра

Осіння “хандра”, поганий настрій та безсилля можуть кричати тобі про дещо серйозніше, ніж “я просто не люблю осінь”.

Сезонний афективний розлад (САР) частіше розвивається восени і досягає свого піка в грудні-лютому. Вперше як хворобу САР описали у 1980-х роках, тому вона відносно молода.

Про це пише uahealth в Instagram.

Розбираємось, що відомо зараз і як почувати себе краще.

Сезонний афективний розлад: чому це не просто поганий настрій

Чому виникає САР?

Все через денне світло, якого восени стає менше, і мозок (а саме гіпоталамус) починає виробляти більше мелатоніну, менше серотоніну.

Невідомо (поки), чому одні люди страждають від САР, а інші ні.

А чому це більше ніж “поганий настрій”?

САР офіційно визнано підтипом великого депресивного розладу.

Основна різниця з просто поганим настроєм у тому, що САР значимо впливає на твою здатність працювати, радіти, на бажання зустрічатись із друзями і, частіше за все, ти не можеш із цього виборсатися самостійно.

Жінки хворіють на САР частіше за чоловіків.

Симптоми САР

пригнічений настрій;

низький рівень енергії в холодну пору року;

підвищена дратівливість;

труднощі з концентрацією;

потяг їсти вуглеводи, солодке і, як наслідок, набір ваги;

не хочеш зустрічатись з друзями, соціальне життя скоріше навантаження, ніж радість;

постійно хочеться спати.

І це не “одноразова акція”, а постійний стан.

Що потрібно робити тепер?

Звернутись до психотерапевта, щоб підтвердити або відкинути цей діагноз.

А що робити прямо зараз?

Перевірити, чи достатньо ти спиш, і налагодити режим сну.

Гуляти побільше (через силу, але кожного дня).

Додати до рутинних справ щось приємне і “для себе”, щось, що провокуватиме викид серотоніну.

Можна купити спеціальну лампу, яка імітує денне світло. Світлотерапія показала гарні результати у боротьбі з САР.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути вигорання та запобігти депресії.

Читайте також:

Українці масово скуповують антидепресанти: навіщо та які наслідки