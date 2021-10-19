Шанс на нове життя: хлопець після трансплантації серця поїхав додому

Шанс на нове життя: хлопець після трансплантації серця поїхав додому

Хлопця, який нещодавна переніс пересадку серця, вже виписали, і він повертається додому.

Перша дитяча трансплантація серця в Україні, що відбулася чотири тижні тому, завершилася успішно. 13-річний Максим їде додому в доброму здоров'ї і в хорошому настрої.

Про це повідомив український кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров.

Максим став відомим блогером. Його сторінка в Instagram, де він пише про те, як почувається після трансплантації серця, за чотири тижні набрала 6 тис. підписників.

Борис Тодуров назвав випадок Максима найунікальнішим за останній рік. Він також пообіцяв, що невдовзі розповість про дівчинку, яка молодша за Максима, але теж успішно перенесла складну операцію.

"Наступного тижня буде ще одне повідомлення про дитячу трансплантацію в Інституті серця", - повідомив Борис Тодуров.

Максим подякував лікарю за унікальну пересадку, що врятувала йому життя.

Мама Максима. Фото: Facebook Борис Тодуров

"Дякую вам за шанс на нове життя. Сподіваюся, все буде добре", - сказав Максим.

Макс першим серед дітей отримав нове серце в Україні і вже повертається додому з клініки.

Хлопець хворів від липня 2021-го. Тоді він раптово переніс інсульт. Останній місяць дитина перебувала в реанімації Волинського ОДТМО. Коли у вересні хлопця перевезли до лікарні швидкої допомоги, стан його був критичним, і рахунок ішов на дні.

Серце Максиму пересаджували директор Інституту серця Борис Тодуров з Гаврилом Ковтуном та лікуючим кардіохірургом дитини Віталієм Петровим.

Трансплантація серця у Львові. Фото - Facebook Олег Самчук

Донором органів став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його сім'я дала згоду на забір органів.

Зазначимо, що для Бориса Тодурова - це була двадцята трансплантація.

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"Вперше в Україні трансплантація серця дитині 13 років. Ми знову у львівській лікарні швидкої допомоги. Сьогодні одномоментно проходить трансплантація серця, легень, печінки, нирок, рогівки ока. Працює спільна команда київських, львівських і польських спеціалістів", - сказав тоді лікар.

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