Щавель корисний, але не для всіх: кому протипоказано їсти кислуватий листовий овоч

Кому не можна їсти щавель / © Pixabay

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Деяким людям слід з обережністю вживати цей листовий овоч, адже інколи він може навіть нашкодити здоров’ю.

Щавель: користь для здоров’я

Почати слід з корисних властивостей щавелю. Адже, насправді, він дуже корисний. В ньому міститься багато вітамінів, зокрема, А, Е, С, а ще мінерали (залізо, калій). Крім того, в ньому багато клітковини, а тому він здатний підтримувати травну систему в здоровому стані.

Щавель допомагає зміцнити імунітет, володіє протигрибковими і антибактеріальними властивостями, а ще має очищувальну дію. Саме тому цю рослину часто використовують в фітотерапії під час лікування запалення верхніх дихальних шляхів.

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Рослина затримує процеси старіння організму, допомагає боротися з вільними радикалами, має антиоксидантну дію. А ще цей листовий овоч використовують для підтримання природної детоксикації. Він діє як м’який сечогінний засіб, чим виводить з організму зайві воду та токсини.

Чому вживання щавелю може бути шкідливим

В рослині міститься дуже велика кількість щавлевої (оксалової) кислоти. Саме тому до щавлевого супу додають варені яйця. Завдяки високому вмісту білка та корисних жирів вони цю кислоту балансують. Якщо в організмі з’явиться надлишок щавлевої кислоти, то це створить додаткове навантаження на нирки.

Оксалова (щавлева) кислота — органічна кислота, яка міститься в багатьох різних рослинах (шпинат, ревінь, какао, буряк, арахіс) та деяких фруктах і ягодах. Вона користа в помірних кількостях, адже підтримує тонус м’язів та виводить з організму шкідливі речовини. Проте в великій дозі та за деяких станах здоров’я вона може нашкодити. Зокрема:

утворює в нирках камені — в організмі ця кислота зв’язується з кальцієм, чим утворює нерозчинні солі (оксалат кальцію), які можуть осідати в нирках і сечовивідних шляхах (вони є найпоширенішими нирковими каменями, викликають кровотечу, сильний біль, інфекції, а інколи й ниркову недостатність);

вимиває з організму кальцій — оскільки вона зв’язується з кальцієм, то перешкоджає його засвоєнню, що може стати причиною дефіциту цього мінералу в організмі, а це негативно впливає на здоров’я зубів та кісток;

подразнює шлунково-кишковий тракт — якщо вживати щавель у великих кількостях, кислота може викликати подразнення слизових оболонок горла, рота, шлунка, стравоходу, що проявиться у появі нудоти, печії, блювоти (навіть з кров’ю) тощо;

впливає на засвоюваність заліза — хоча сам щавель містить залізо, проте щавлева кислота може перешкоджати його засвоюванню;

викликає біль в суглобах — відкладення оксалатів може інколи викликати болі в суглобах.

Кому протипоказано їсти щавель

Насамперед, щавель протипоказаний людям з сечокам’яною хворобою та проблемами з нирками. Він може сприяти утворенню каменів, а тому після вживання часто посилюються неприємні відчуття, часте відвідування туалету, печіння чи біль під час сечовипускання, дискомфорт внизу живота.

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Не слід додавати щавель до щоденного раціону людям з подагрою. Це захворювання пов’язане з порушенням обміну сечової кислоти, а щавлева кислота може погіршувати ваш стан, адже сприяє її накопиченню в організмі.

Не рекомендовано часто їсти щавель людям з захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Особливо, якщо у вас гастрит з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, адже кислота може подразнювати слизову оболонку, викликаючи біль, дискомфорт, печію.

Не варто вживати щавель людям зі схильністю до алергічних реакцій. Саме на цю рослину алергія зустрічається рідко, але все ж ніхто не застрахований від набряків рота, висипань, лихоманки, сльозоточивості, блювоти.