Користь ходьби

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Коли мова заходить про здоров’я та довголіття, часто здається, що це вимагає значних зусиль, фінансових вкладень або багато часу. Проте, відомий фітнес-експерт Джилліан Майклс переконана, продовжити життя та покращити самопочуття набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. І для цього зовсім не потрібні багатогодинні тренування чи дорогі абонементи у спортзал. Вся справа у звичайній ходьбі.

За її словами Джилліан Майклс, піші прогулянки є найдоступнішим та найуніверсальнішим способом зміцнити організм і навіть потенційно продовжити життя. Найприємніше ж полягає в тому, що ходьба підходить абсолютно всім: і підліткам, і дорослим, і людям старшого віку, незалежно від їхнього поточного рівня фізичної підготовки. Цей оптимістичний прогноз має міцне наукове підґрунтя.

Скільки хвилин потрібно ходити на тиждень, щоб подовжити життя на 7 років

Експерти з Гарвардської медичної школи та Американської кардіологічної асоціації провели дослідження, які підтвердили: всього 150 хвилин помірної ходьби на тиждень здатні збільшити тривалість життя в середньому на сім років. Джилліан Майклс наголошує, що це не вимагає жодних складних зусиль чи жертв, достатньо лише одягнути зручне взуття та вийти на прогулянку. Варто лише почати ходити — і невдовзі людина відчує, як починає змінюватися її тіло та покращується настрій. Наукові факти підтверджують численні переваги ходьби.

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Користь ходьби

Щоденна ходьба є простим способом підтримувати вагу і навіть допомагає скинути зайві кілограми, що підтверджується дослідженнями American Journal of Preventive Medicine.

Крім того, згідно з даними Американської діабетичної асоціації, регулярні прогулянки суттєво знижують ризик розвитку діабету та допомагають ефективно контролювати рівень холестерину в крові.

Національний інститут психічного здоров’я США впевнено заявляє, що навіть 20-хвилинна прогулянка значно знижує рівень стресу та тривоги, сприяючи покращенню психічного самопочуття.

Вчені давно підтвердили, що ходьба зміцнює серцево-судинну систему, дбайливо піклуючись про здоров’я суглобів та знижуючи ризик розвитку артриту.

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Більше того, навіть нетривала прогулянка на свіжому повітрі сприяє підвищенню імунітету, допомагаючи організму ефективніше протистояти різноманітним хворобам.

Як просто і легко включити ходьбу у повсякденне життя

Якщо думка про те, щоб одразу почати проходити кілометри, здається вам обтяжливою — почніть з малого. Джилліан Майклс радить ставити прості, реалістичні цілі, які можна поступово збільшувати.

Наприклад, можна спробувати виходити з транспорту на одну зупинку раніше та насолоджуватися прогулянкою дорогою додому.

Також корисно підніматися сходами, хоча б на один-два поверхи, замість користуватися ліфтом.

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Якщо є можливість, варто проводити прогулянку в обідню перерву, замість сидіти за робочим столом.

Відстеження своїх успіхів за допомогою смартфона або фітнес-браслету може слугувати чудовим мотиватором для подальшого руху.

Навіть якщо здається, що часу зовсім немає, важливо пам’ятати — 20-30 хвилин ходьби на день цілком можна знайти, особливо якщо замінити на цю активність частину часу, витраченого на перегортання стрічки соціальних мереж або пасивний відпочинок.

Найважливіше у впровадженні ходьби у своє життя — це регулярність і задоволення, яке людина отримуватиме від прогулянок. Вже за тиждень можна відчути помітну різницю: покращиться якість сну, зменшиться рівень стресу, з’явиться легкість у рухах та зросте бажання рухатися ще більше.

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Ця проста та доступна кожному звичка може виявитися найпотужнішим кроком до довголіття та значного покращення якості життя.