Що буде, якщо їсти помідори щодня: користь для серця і сяйлива шкіра

Користь помідорів

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Різноманітні дієтичні тренди з’являються і зникають щороку, проте деякі продукти залишаються незмінною основою здорового харчування. Серед них особливе місце посідають помідори, які є базовим елементом знаменитої середземноморської дієти. Цей соковитий плід, який з біологічного погляду вважається ягодою, а в кулінарії — овочем, містить унікальний комплекс вітамінів, мінералів та потужних антиоксидантів. Якщо додати томати до свого щоденного раціону, перші позитивні зміни відбудуться саме в роботі серцево-судинної системи та в стані шкіри.

Лікопен — головний секрет користі томатів

Більшість унікальних властивостей помідорів пов’язана з високим вмістом лікопену. Це природний каротиноїдний пігмент, який надає плодам яскравого червоного кольору. Він є одним з найпотужніших антиоксидантів, відомих сучасній науці. Лікопен ефективно бореться з вільними радикалами — нестабільними молекулами, які руйнують здорові клітини організму та запускають процеси передчасного старіння і запалення.

На відміну від багатьох інших корисних речовин, які руйнуються під час термічного оброблення, лікопен поводиться інакше. Під час запікання, тушкування чи приготування домашньої томатної пасти й соусів концентрація цієї біодоступної речовини лише зростає. Крім того, вона жиророзчинна, тому для її максимального засвоєння організмом томати рекомендується вживати разом з корисними жирами, наприклад, з оливковою олією або авокадо.

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Помідори — надійний щит для серцево-судинної системи

Регулярне вживання томатів є чудовою профілактикою багатьох кардіологічних проблем. Щоденна їх порція позитивно впливає на серце одразу в кількох напрямках:

Лікопен допомагає зменшити рівень ліпопротеїнів низької щільності (того самого шкідливого холестерину), які здатні осідати на стінках судин і формувати небезпечні бляшки. Це суттєво мінімізує ризик розвитку атеросклерозу.

Помідори багаті на калій — мінерал, який відіграє ключову роль у виведенні надлишків натрію з організму та розслабленні стінок кровоносних судин. Завдяки цьому щоденне вживання томатів допомагає м’яко знижувати та стабілізувати тиск, що особливо важливо для людей з гіпертонією.

Комплекс вітамінів С і Е разом із каротиноїдами зміцнює капіляри та великі судини, покращує мікроциркуляцію крові та зменшує ризик утворення тромбів, захищаючи серцевий м’яз від перевантажень.

Помідори — еліксир молодості та сяяння для вашої шкіри

Вплив томатів на зовнішній вигляд і здоров’я шкіри часто порівнюють із дією дорогих косметичних засобів, адже вони працюють зсередини:

Оскільки лікопен накопичується в дермі, він діє як внутрішній сонцезахисний крем. Звісно, помідори не здатні повністю замінити класичний SPF-засіб під час засмаги, проте регулярне їх вживання суттєво підвищує стійкість шкіри до сонячних опіків та запобігає фотостарінню.

Лише один великий помідор забезпечує близько третини добової норми вітаміну С. Він критично важливий для вироблення колагену — білка, який відповідає за пружність, еластичність і молодість шкіри, допомагаючи зменшити глибину дрібних зморшок.

Протизапальні властивості томатів допомагають зменшити прояви акне й подразнень. Вітамін А, який також міститься в плодах у достатній кількості, регулює роботу сальних залоз, роблячи шкіру матовішою та чистішою.

Кому варто бути обережним з помідорами

Попри величезну користь щоденне вживання томатів у великих кількостях підходить не всім. Вони містять органічні кислоти (яблучну та лимонну), які здатні спровокувати печію і загострення гастриту чи виразкової хвороби у людей із підвищеною кислотністю шлункового соку. Крім того, через вміст щавлевої кислоти помідорами не варто зловживати тим, хто має схильність до утворення каменів у нирках або страждає на важкі захворювання суглобів, зокрема подагру.

Для здорової людини оптимальною щоденною нормою вважається 1–2 середні стиглі помідори або склянка якісного томатного соку без додавання солі. Такий простий додаток до раціону стане смачним кроком до довголіття серця та природної краси вашої шкіри.

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