Що буде, якщо їсти мигдаль щодня: переваги цього горіха для організму

Що буде, якщо регулярно їсти мигдаль / © Pixabay

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Мигдаль багатий на протизапальні поживні речовини та антиоксиданти, які здатні зменшувати ризик хронічних захворювань. Більш універсального горіха складно знайти. Адже його не лише їдять як корисне перекушування, з нього готують мигдальне молоко, борошно, масло тощо.

Мигдаль можна і потрібно вживати щодня. Хоча він і містить велику кількість жиру, як і інші горіхи, в ньому більше вуглеводів. Він є чудовим джерелом рослинного білка, не містить глютену і холестерину, а тому підходять людям з різними дієтичними і смаковими уподобаннями.

Мигдаль для здоров’я серця

Цей горіх дуже жирний, він містить велику кількість мононенасичених жирів, які потрібні, щоб підтримувати здоровий рівень холестерину та сприяти загальному здоров’ю серця. Ці жири знижують рівень “поганого” холестерину і підвищують рівень “хорошого”. А ще мигдаль багатий на антиоксиданти, зокрема, флавоноїди і вітамін Е, які необхідні для оновлення клітин і здоров’я серцево-судиної системи.

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Як мигдаль допомагає контролювати вагу

Ці горіхи відрізняються високим вмістом клітковини, білка, жирів та насичені поживними речовинами, а тому забезпечують на довгий час відчуття ситості. А це допомагає приборкати тягу до їжі і зменшити вагу. 2025 року група провідних світових вчених-дієтологів і лікарів проаналізувала різноманітні дослідження, виявивши, що завдяки щоденному вживанню мигдалю можна втрачати і контролювати свою вагу. Дослідження показало, якщо їсти 50 г цього продукту на день, то можна схуднути (це приблизно дві невеликі жмені).

Мигдаль і здоров’я мозку

В мигдалі міститься багато L-карнітину та рибофлавіну, а ці речовини необхідні нам для забезпечення здоров’я мозку. Вони зменшують когнітивні втрати з віком. Дослідження, яке було проведено 2024 року, показало, що літні люди, які регулярно вживають мигдаль чи інші горіхи (понад 11 г на день), мали менші шанси отримати з віком когнітивні порушення.

Як мигдаль впливає на здоров’я кишківника

Якщо ви полюбляєте перекушувати мигдалем, то можете бути впевненими, що він позитивно вплине на ваш мікробіом. А це, в свою чергу, покращує здоров’я кишківника і запобігає кишковим захворюванням. 2025 року вчені висвітлили кілька важливих досліджень, які показали, що мигдаль допомагає в зростанні корисних кишкових бактерій, зокрема, Ruminococcus, Roseburia, Lachnospira, Eubacterium та інші.

Мигдаль для шкіри

В цьому горіхові міститься велика кількість вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом, що допомагає захистити шкіру від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Також в мигдалі містяться здорові жири, які зволожують шкіру, зберігають її еластичність, зменшучи кількість зморшок. В Каліфорнійському університеті (Девіс) було проведено дослідження, яке показало, що жінки, які з’їдають до двох порцій мигдалю на день в період постменопаузи, помітили значні покращення шкіри вже протягом 24 тижнів.

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Мигдаль сприяє відновленню м’язів

Після тренування лікарі рекомендують вживати саме мигдаль як перекушування. Нещодавнє дослідження, проведене Університетои штату Сан-Дієго та Королівським коледжем Лондона, показало, якщо з’їдати дві порції цих горіхів після виснажливого тренування, то м’язи швидше відновлюються та зберігають більшу силу.

Скільки мигдалю можна з’їдати на день

В одній порції мигдалю — це приблизно 23 сирих горіхів (це невелика жменька). Вона містить:

6 г рослинного білка;

4 г клітковини;

13 г ненасичених жирів;

1 г насичених жирів;

15 основних поживних речовин (зокрема, 77 мг вітаміну Е, 76 мг кальцію, 208 мг калію, 77 мг магнію).

На день рекомендовано вживати приблизно 30-50 г мигдалю, а це 8-10 горіхів. Чи корисно пити мигдальне молоко? Хоча воно і є чудовою альтернативою звичайному і хорошим варіантом для тих, в кого непереносимість лактози, після оброблення мигдаль втрачає більшість своїх корисних речовин.