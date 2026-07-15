Що корисніше для покращення зору

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У народній уяві чорниця міцно закріпилася як головний засіб для очей, тоді як чорна смородина частіше сприймається як джерело вітаміну С. Проте сучасні порівняльні огляди доводять, що обидві ягоди є потужними союзниками для здоров’я зору, але діють вони по-різному. Вибір між ними залежить від того, чи шукаєте ви швидке полегшення для втомлених очей, чи довгостроковий захист сітківки.

Що корисніше для зору — чорниця чи чорна смородина

Хоча чорниця вважається класикою в офтальмології, чорна смородина містить у два рази більше антоціанів — особливих пігментів, які відповідають за міцність капілярів сітківки. Наукові огляди свідчать, що саме завдяки високій концентрації цих речовин чорна смородина демонструє значно вищу ефективність у довгостроковому захисті зору. Вона краще допомагає сповільнити вікові зміни, зміцнюючи судинну сітку очей, що в результаті запобігає розвитку багатьох дегенеративних процесів.

Чорниця, своєю чергою, є незамінною, коли йдеться про швидкий результат. Вона проявляє себе як найкращий засіб для відновлення зорових функцій після навантажень. Антоціани цієї ягоди допомагають активніше регенерувати родопсин — світлочутливий пігмент сітківки, який відповідає за якість бачення в умовах низького освітлення. Саме тому чорницю варто вважати пріоритетним вибором для водіїв, які часто їздять у сутінках, або для людей, чия робота пов’язана з тривалим фокусуванням на моніторах. Дослідження підтверджують, що вона швидше адаптує зір до темряви та відчутно зменшує втому очей.

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Як вживати ягоди для найбільшої користі

Для того, щоб забезпечити максимально повну підтримку зорової системи, фахівці рекомендують не обирати між цими ягодами, а поєднувати їх. Ідеальним підходом є чергування чорниці та чорної смородини в раціоні, адже це дозволяє отримати як швидкий ефект усунення втоми, так і глибокий захист судин сітківки від вікових руйнувань. Оптимальною нормою для досягнення профілактичного ефекту є вживання 100–150 грамів кожної з цих ягід двічі або тричі на тиждень.

Щоб ягоди працювали ефективно, їх слід вживати лише у свіжому або замороженому вигляді, без додавання цукру. Будь-яка термічна обробка, наприклад, варіння варення чи компотів, руйнує більшість корисних сполук, через що цінний продукт втрачає свої лікувальні властивості.

Окрім того, важливо пам’ятати, що ні чорниця, ні смородина не здатні вилікувати короткозорість, хоча можуть суттєво сповільнити її прогресування.

Також варто розвінчати поширений міф про відбілювання зубів ягодами: насправді кислота лише розм’якшує емаль, тому після їх споживання варто прополоскати рот чистою водою, а від використання зубної щітки утриматися протягом 40 хвилин.

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Нарешті, слід розуміти, що натуральні ягоди засвоюються організмом значно краще за аптечні вітамінні пігулки, тому вони мають стати основою вашого раціону, тоді як добавки можуть служити лише додатковим джерелом корисних речовин. За наявності серйозних очних захворювань ці ягоди слід сприймати як доповнення до фахового лікування, узгодженого з офтальмологом.

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