Що корисніше: сир чи йогурт

Реклама

Найчастіше українці їдять два найпопулярніших варіанти — сир або йогурт. У виданні Martha Stewart розповіли, чим вони відрізняються і як отримати від кожного максимум користі.

За вмісто білка беззаперечну перевагу отримує грецький йогурт. В одній його порції міститься близько 10-17 г білка. У звичайному йогурті цей показник становить 8-12 г, а в класичному сирі — 12-15 г.

Така різниця пояснюється особливостями виробництва. В грецькому йогурті концентруються поживні речовини під час процесу фільтрації.

Реклама

Водночас, якщо говорити про вміст натрію, домашній сир значно випереджає йогурт. Інколи його кількість вдев’ятеро більше. Цей нюанс важливо пам’ятати людям, які намагаються вживати менше солі або контролюють артеріальний тиск.

Якщо ж говорити про перевагу саме для травлення, грецький йогурт виграє. Він проходить обов’язковий процес ферментації, містить корисні живі бактерії. З сиром ситуація дещо складніша: пробіотики присутні, але не завжди. Щоб обрати продукт, який дійсно корисний для кишківника, шукайте наявність у складі бактерій Bifidobacterium або Lactobacillus, чи маркування «живі та активні культури».

Фахівці радять звернути увагу саме на грецький йогурт, який має вищий вміст білка, пробіотики і нижчий рівень натрію. Втім, домашній сир більш практичний, адже його можна поєднувати з різними продуктами. Найоптимальніше рішення: не обмежувати себе конкретним продуктом, а чергувати їх в своєму щоденному раціоні.