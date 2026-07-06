Що корисніше: кавун чи диня / © pexels.com

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Проте чи є серед них беззаперечний переможець? Відповідь залежить від того, яку користь ви хочете отримати. Про користь кавуна і дині розповіли в VeryWellHealth.

Кавун — чемпіон із зволоження організму

Кавун майже на 92% складається з води, тому вважається одним із найкращих продуктів для підтримання водного балансу в спекотні дні. Разом із рідиною організм отримує калій та магній — мінерали, які допомагають підтримувати нормальну роботу серця, м’язів і нервової системи.

Окрім цього, кавун містить лікопін — потужний антиоксидант, який надає м’якоті насиченого червоного кольору. Дослідження свідчать, що ця речовина допомагає захищати клітини від окисного стресу та підтримує здоров’я серцево-судинної системи.

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Диня — джерело вітамінів і клітковини

Диня також містить багато води, хоча трохи менше, ніж кавун. Її головною перевагою є високий вміст вітаміну А у формі бета-каротину, який необхідний для здоров’я очей, шкіри та імунної системи.

Крім того, диня багата на вітамін С, що підтримує захисні сили організму та бере участь у виробленні колагену. Завдяки більшій кількості клітковини вона довше забезпечує відчуття ситості та сприяє нормальному травленню.

Що краще для травлення

Якщо говорити про здоров’я кишківника, перевага дещо схиляється на користь дині. Харчові волокна стимулюють роботу травної системи та допомагають підтримувати здоровий мікробіом.

Втім, кавун також позитивно впливає на травлення завдяки великій кількості води, яка сприяє нормальному проходженню їжі через травний тракт.

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Який фрукт краще під час спеки

Коли температура повітря стрімко зростає, організм втрачає більше рідини через потовиділення. Саме тому кавун стає чудовим вибором для швидкого поповнення запасів води.

Диня також добре втамовує спрагу, але водночас забезпечує організм більшою кількістю деяких вітамінів і мікроелементів.

Що обрати тим, хто стежить за фігурою

І кавун, і диня належать до низькокалорійних продуктів, тому можуть бути частиною збалансованого раціону.

Кавун містить трохи менше калорій, тоді як диня має більше клітковини, завдяки чому відчуття ситості після неї може тривати довше. Саме тому вибір залежить від ваших харчових звичок і потреб.

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Чи можна їсти кавун і диню щодня

Для більшості здорових людей сезонні фрукти є чудовим доповненням до щоденного меню. Однак важливо пам’ятати про помірність, адже вони містять природні цукри.

Людям із цукровим діабетом або іншими захворюваннями, що потребують контролю рівня глюкози, варто узгодити кількість фруктів у раціоні зі своїм лікарем або дієтологом.

Назвати одного абсолютного переможця неможливо, адже кожен фрукт має свої сильні сторони.

Кавун варто обирати, якщо ви хочете:

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швидко поповнити запаси рідини;

освіжитися у спеку;

отримати лікопін та інші антиоксиданти.

Диня стане кращим вибором, якщо ви прагнете:

збільшити споживання вітаміну А та вітаміну С;

підтримати здоров’я очей та імунітету;

отримати більше клітковини для нормального травлення.

Найкраще рішення — не обирати між ними, а насолоджуватися обома плодами в сезон. Так організм отримає максимум користі від різноманітного харчування.

FAQ

Що корисніше — кавун чи диня?

Обидва фрукти корисні, але мають різний склад. Кавун краще допомагає підтримувати водний баланс і містить лікопін, тоді як диня багатша на вітамін А, вітамін С і клітковину, що сприяє здоровому травленню.

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Що краще їсти у спеку — кавун чи диню?

Якщо головна мета — швидко втамувати спрагу та запобігти зневодненню, перевагу варто віддати кавуну через високий вміст води. Якщо ж ви хочете отримати більше вітамінів і довше відчувати ситість, чудовим вибором стане диня.

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