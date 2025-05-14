Яка зелень найкорисніша для організму: кріп чи петрушка / © Pixabay

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Але яка з них має більше корисних властивостей і приносить більшу користь організму?

Чим корисна петрушка для організму

Петрушка за правом вважається справжнім джерелом життєво важливих мікроелементів. Усього 50 грамів цієї зелені містять більше вітаміну С, ніж середній лимон. Окрім цього, вона багата на вітаміни А і K, фолієву кислоту та залізо. Такий потужний вітамінно-мінеральний комплекс сприяє зміцненню імунної системи, підтримує здоров’я зору й опорно-рухового апарату, а також позитивно впливає на кровообіг.

Петрушка вирізняється не лише високим вмістом вітамінів, а й широким спектром оздоровчих властивостей. Завдяки природному сечогінному ефекту вона сприяє виведенню надлишкової рідини з організму, що особливо корисно за набряків, порушень функції нирок і підвищеного артеріального тиску. Крім того, вміст потужних антиоксидантів надає їй протизапальної дії та допомагає очищати організм від шкідливих речовин.

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Кріп: користь для чоловіків і жінок

Незважаючи на м’який смак, кріп є справжнім джерелом біологічно активних речовин. Його ефірні олії, зокрема анетол, мають виражену заспокійливу дію: вони допомагають знімати м’язові спазми, полегшують біль і сприяють якісному сну. Кріп традиційно застосовується для покращення травлення, зменшення здуття живота та як природний засіб від кишкових кольок, навіть у немовлят.

До того ж ця рослина містить вітаміни A, C і групи B, а також мінерали — кальцій, фосфор і калій, що підтримують здоров’я серця, обмін речовин і стан шкіри. Кріп чинить легкий сечогінний і протизапальний вплив, хоча за силою цих властивостей дещо поступається петрушці.

У підсумку доцільно наголосити: замість того, щоб надавати перевагу лише одній із цих рослин, варто поєднувати кріп і петрушку в щоденному раціоні. Регулярне вживання обох видів зелені — в салатах, перших стравах, закусках чи навіть у смузі — є простим, смачним і натуральним шляхом до зміцнення здоров’я та підтримання загального тонусу організму.