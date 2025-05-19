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Що корисного в свинині: чому дієтологи рекомендують обов’язково додати це м’ясо до раціону
Свинина — це не просто смачна страва, а й цінне джерело користі, особливо для тих, хто прагне підтримувати міцне здоров’я у поважному віці.
Недавнє дослідження, проведене в Університеті штату Південна Дакота, підтвердило, що вживання пісної свинини разом із овочами сприяє збалансованому раціону, забезпечуючи організм високоякісним білком і підтримуючи тривале дотримання здорового харчування.
У ході дослідження порівнювали дві дієти з однаковим вмістом білка та поживних речовин: одна була заснована на пісній свинині, а інша — на рослинних білках, таких як сочевиця та нут. Результати показали, що білок зі свинини засвоюється набагато краще — його індекс якості склав 122,7 бала, тоді як рослинний білок отримав лише 82 бали.
Перевага свинини полягає не лише в її користі, а й у неперевершеному смаку. Учасники дослідження відзначали, що страви зі свининою були більш поживними, смачнішими і простішими для щоденного вживання. Особливо їм до вподоби припали знайомі з дитинства комбінації м’яса з овочами, зокрема тушкована свинина з томатами.
Крістен Хікс-Руф із Національної ради зі свинини підкреслює, що свинина не повинна суперничати з рослинними продуктами, а навпаки — ідеально доповнює їх, роблячи раціон різноманітнішим і більш насиченим смаком.