Що корисного в свинині: чому дієтологи рекомендують обов’язково додати це м’ясо до раціону

Чим корисна свинина / © Pixabay

Реклама

Недавнє дослідження, проведене в Університеті штату Південна Дакота, підтвердило, що вживання пісної свинини разом із овочами сприяє збалансованому раціону, забезпечуючи організм високоякісним білком і підтримуючи тривале дотримання здорового харчування.

У ході дослідження порівнювали дві дієти з однаковим вмістом білка та поживних речовин: одна була заснована на пісній свинині, а інша — на рослинних білках, таких як сочевиця та нут. Результати показали, що білок зі свинини засвоюється набагато краще — його індекс якості склав 122,7 бала, тоді як рослинний білок отримав лише 82 бали.

Перевага свинини полягає не лише в її користі, а й у неперевершеному смаку. Учасники дослідження відзначали, що страви зі свининою були більш поживними, смачнішими і простішими для щоденного вживання. Особливо їм до вподоби припали знайомі з дитинства комбінації м’яса з овочами, зокрема тушкована свинина з томатами.

Реклама

Крістен Хікс-Руф із Національної ради зі свинини підкреслює, що свинина не повинна суперничати з рослинними продуктами, а навпаки — ідеально доповнює їх, роблячи раціон різноманітнішим і більш насиченим смаком.