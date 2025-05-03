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ТСН у соціальних мережах

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Що краще для здоров’я — гірчиця чи кетчуп: лікарка дала остаточну відповідь

Що обрати для здорового раціону — гірчицю чи кетчуп? Відома лікарка Карла Хабіб Мурад разом із фахівцями з харчування детально проаналізували обидві приправи та розповіли, яка з них має більше користі для організму.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що краще — гірчиця чи кетчуп

Що краще — гірчиця чи кетчуп / © Pixabay

Чимало споживачів ставлять собі питання: які з повсякденних приправ дійсно сприяють доброму самопочуттю? Фахівці дослідили інгредієнти найуживаніших соусів і надали практичні поради, як обирати їх свідомо — для збереження харчового балансу та дотримання принципів здорового способу життя.

У своєму дописі в Instagram докторка Карла Хабіб Мурад проаналізувала склад гірчиці та кетчупу, щоб з’ясувати, яка з приправ є більш здоровим вибором.

За її словами, у кетчупі присутній цукор, тоді як гірчиця його не містить. Обидва продукти мають сіль або натрій, однак гірчиця вирізняється меншою кількістю штучних добавок — зокрема барвників і ароматизаторів.

Фахівчиня також звернула увагу на значну різницю в калорійності: якщо столова ложка гірчиці містить лише 3–4 кілокалорії, то така ж порція кетчупу має понад 20, що робить гірчицю помітно легшою для раціону.

На переконання фахівчині, гірчиця значно перевершує кетчуп за своїми оздоровчими властивостями.

Карла Хабіб Мурад зауважила, що додавання куркуми — потужного природного антиоксиданта — ще більше підвищує цінність гірчиці для організму. А тим, хто віддає перевагу кетчупу, лікарка рекомендує вживати його помірно — не більше однієї столової ложки за раз.

Як зазначають аналітики видання Mashed, у західній культурі кетчуп і гірчиця перетворилися на незамінні кухонні приправи — нарівні з сіллю та перцем.

«Ці соуси завжди під рукою, аби надати стравам яскравішого смаку», — йдеться в публікації.

Втім, фахівці підкреслюють: попри широку популярність, ці продукти зазвичай слугують доповненням до фаст-фуду й не вважаються повноцінним джерелом поживних речовин.

Згідно з дослідженням Upstate Nutrition, хоча кетчуп і містить антиоксидант лікопін, основними його складовими залишаються цукор і натрій у чималих кількостях. Натомість гірчиця вирізняється натуральним походженням, майже повною відсутністю калорій (до 5 на порцію), жодного цукру й жирів.

Фахівці одностайні: для тих, хто прагне дотримуватися здорового харчування, гірчиця — безумовний лідер серед приправ. Її природний склад, виразний смак і низька калорійність роблять її розумною та корисною альтернативою кетчупу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
21
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