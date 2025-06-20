Що лікар вживає щодня, щоб зменшити свій біологічний вік: вже мінус 17 років

Секрети довголіття / © unsplash.com

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Як розповідає для Business Insider доктор Мохаммед Енаят, який є засновником клініки довголіття, для зменшення свого біологічного віку на 17 років, він щодня випиває фолієву кислоту у комплексі з вітамінами групи В, а також Омега-3 жирні кислоти і магній.

Хоча в клініці він має доступ до різноманітних експериментальних способів лікування перших проявів старіння, Мохаммед віддає перевагу саме доступним і недорогим добавкам. За його словами, після останнього тестування його біологічного віку, він дізнався, що зміг на 17 років зменшити свій вік.

Мохаммед Енаят дуже серйозно ставиться до свого здоров’я, а тому протягом останніх семи років носить на пальці перстень Oura, а на зап’ясті ремінець Whoop. Додатково він регулярно здає кров та сечу на аналізи.

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Залежно від отриманих результатів, лікар змінює свій режим для подовження життя, але вродовж останніх кількох років ці основні добавки приймає регулярно. Енаят зазначає, що вони є лише частиною набагато ширшої системи, яка сприяє зменшенню його біологічного віку.

Дієтологи, в свою чергу, рекомендують отримувати всі поживні речовини, які необхідні для нашого організму, з їжі, користуючись добавками лише за їхнього дефіциту або введення обмежень у харчування.

Мохаммед, наприклад, вживає ці добавки тому, що має генетичний дефект, який впливає на процес метилювання. Через це підвищується рівень гомоцистеїну, а це маркер, що відповідає за запалення. Для зниження рівню гомоцистеїну йому і доводиться приймати цілий комплекс добавок.

Увага! Стаття має виключно інформаційний характер і не є закликом до самостійного діагностування чи лікування. За будь-яких проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого медичного фахівця.

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