Різниця між пробіотиками і пребіотиками / © unsplash.com

Дієтологиня розповіла про різницю, чи можна їх вживати щоденно і в яких продуктах вони містяться.

Пробіотики — це живі мікроорганізми, які відновлюють і підтримують баланс мікрофлори кишківника. Вони допомагають нормалізувати стілець, знижують здуття та підвищують загальний тонус організму.

Пребіотики не перетравлюються шлунком і слугують живильним середовищем для корисних бактерій. Вони підсилюють ефект пробіотиків і забезпечують стабільну роботу шлунково-кишкового тракту.

Разом сильніше: користь комбінації

Регулярне приймання пробіотиків і пребіотиків:

нормалізує роботу ЖКТ,

зміцнює імунітет,

підтримує енергетичний баланс.

Кому вони особливо потрібні

Баланс мікрофлори особливо важливий після антибіотиків, у стресові періоди або за нестачі клітковини.

“Більшість здорових людей можуть безпечно приймати пробіотики щодня, але добавки не завжди необхідні. Вони особливо корисні при здутті, запорах або після антибіотиків. Людям із серйозним зниженням імунітету варто проконсультуватися з лікарем”, — радить дієтологиня Твінсі Енн Сунил.

Найкращі джерела пробіотиків і пребіотиків

Пробіотики: натуральний йогурт, кефір, квашена капуста.

Пребіотики: вівсянка, боби, часник, цибуля, зелені овочі, яблука, банани.

“Збалансованого раціону часто достатньо, щоб підтримувати здорову мікрофлору без додаткових добавок”, — додає дієтологиня.