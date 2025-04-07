Кава з колагеном

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Що додати до кави

У світі здорового харчування з’являється новий тренд — додавання колагену до ранкової кави. На відміну від попередніх швидкоплинних захоплень, наприклад, кавою з куркумою чи буряковим порошком, цей варіант, на думку експертів, має реальну користь для організму. І ось чому.

Нутриціологиня-натуропатка Джессіка Шанд пояснює, що колаген є ключовим будівельним білком для всіх тканин тіла, діючи як своєрідний «клей», що з’єднує шкіру, м’язи, кістки, нігті, волосся та навіть стінки кишківника. Вона часто рекомендує колаген своїм клієнткам, особливо в період перименопаузи та менопаузи, коли рівень естрогену природно знижується, адже колаген може підтримувати здоров’я шкіри, а також полегшувати болі в суглобах і м’язах.

Багато хто хвилюється, чи змінить колаген смак кави

Джессіка Шанд запевняє, що колаген не має вираженого смаку. Єдина особливість — це текстура. Залежно від кількості доданого порошку, напій потрібно ретельно розмішувати протягом хвилини-двох, щоб уникнути утворення грудочок.

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Чи можна вважати колаген повноцінним джерелом білка

Хоча колаген і є білком, нутриціологиня радить не розглядати його як заміну традиційним білковим продуктам, таким як м’ясо чи риба. Ці продукти є насамперед джерелом нежирного білка, тоді як колаген — це концентроване джерело специфічного типу білка, що міститься в сполучних тканинах. Тому, якщо ви ретельно стежите за споживанням білка, колаген варто розглядати як додаткове джерело, корисне для шкіри, суглобів та м’язів, але не як основу раціону, оскільки він не містить усіх незамінних амінокислот, необхідних для повноцінного синтезу м’язів.

Як обрати якісний колаген

Джессіка Шанд радить звертати увагу на кілька важливих моментів.

При виборі морського колагену шукайте позначку «чистий гідролізований колаген», що свідчить про його відповідальне походження.

Якщо ви обираєте найпоширеніший бичачий колаген, краще віддати перевагу варіанту «вигодований травою», щоб уникнути гормонів, антибіотиків та інших небажаних добавок.

Веганський колаген є непоганим варіантом для тих, хто дотримується рослинної дієти, але він не такий багатий на поживні речовини, як тваринні види. Зазвичай веганський колаген містить рослинні інгредієнти, наприклад, вітамін С, які стимулюють власне вироблення колагену в організмі.