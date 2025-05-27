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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
2 хв

Що потрібно, щоб обличчя схудло: косметологи розповіли, чому вам не вдається скинути зайві кілограми

Пухкі щоки, набряки на обличчі та друге підборіддя особливо дратують, коли людина намагається схуднути, але в неї нічого не виходить. Проте існують прості кроки, які допомагають зробити обличчя і тіло значно худішими.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як зробити обличчя худішим на вигляд

Як зробити обличчя худішим на вигляд / © unsplash.com

Як розповіли фахівці з ON Клінік, схуднення є складним біохімічним процесом, а тому неможливо зменшити кількість жиру лише в якійсь конкретній частині тіла (наприклад, на обличчі). Ми втрачаємо зайві кілограми рівномірно по всьому тілу і вибірково впливати на певні ділянки не можемо.

Як зробити обличчя худішим і забрати зайвий жир

Для того, щоб ваше обличчя було худішим на вигляд, потрібно знизити загальний відсоток жиру в організмі. Зробити це можна через дефіцит калорій, тобто споживати менше енергії, ніж ваше тіло витрачає. Оптимальним вважається дефіцит у 10–20% від добової норми. Якщо обмеження буде жорсткішим, обмін речовин уповільниться, що призведе до втрати м’язової маси тіла.

Загальні рекомендації для зменшення жиру на обличчі:

  1. Пити більше води — через недостатню гідратацію може відбуватися затримка рідини в тілі (організм намагається залишити її «про запас»), а це одразу проявляється набряками на обличчі. Лікарі рекомендують випивати 2–3 л води на день (точний об’єм залежить від фізичної активності, віку, статі тощо).

  2. Обмежити споживання алкоголю і натрію — спробуйте споживати менше оброблених продуктів і солоних страв, оскільки через надлишок натрію вода з організму виводиться повільніше, що також провокує появу набряків (а вони роблять обличчя гладкішим на вигляд). Зневоднює організм також і алкоголь, особливо накопичується жир на підборідді та щоках.

  3. Додати до раціону клітковину й білки — завдяки білку зберігається м’язова маса, а розчинна клітковина сприяє нормалізації травлення, зниженню рівня цукру в крові та надає тривале відчуття ситості.

  4. Додати кардіонавантаження — їзда не велосипеді, плавання, біг допомагають спалювати калорії та зменшувати загальний відсоток жиру в організмі.

  5. Виконувати вправи для обличчя — фейсфітнес допомагає у зміцненні м’язів обличчя, покращує лімфодренаж і кровообіг, а тому контури обличчя стають чіткішими.

  6. Висипатися — через брак сну з’являються гормональні зміни, які сприяють накопичення жиру в тілі та на обличчі.

Зверніть увагу: якщо є труднощі зі схудненням навіть тоді, коли ви дотримуєтеся дефіциту калорій і займаєтеся спортом, потрібно звернутися до лікаря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
203
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