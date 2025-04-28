Що потрібно їсти щодня обов’язково: додайте ці п’ять суперфудів у свій раціон

Найкорисніші продукти: додайте їх до свого раціону / © unsplash.com

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Деякі продукти є справжнім скарбом для організму: вони багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантами та іншими цінними сполуками, які заряджають енергією, зменшують запалення й сприяють природному сяянню шкіри.

Крес-салат

До переліку необхідних суперпродуктів входить крес-салат. Його варто додавати до салатів чи сендвічів. Ця зелень містить важливі для здоров’я кісток мінерали (кальцій, калій, магній, фосфор) та вітаміни A, C і K. Кресс також насичений антиоксидантами й фітохімічними речовинами, зокрема глюкозинолатами, які мають протиракову дію.

Сардини

Це продукт із винятковими властивостями для здоров’я, хоч і не всім до смаку. Вони містять високу концентрацію білка, що підтримує ріст м’язів і забезпечує тривале відчуття ситості, а також багаті вітамінами, мінералами та омега-3 жирними кислотами, які поліпшують роботу мозку, пам’ять і можуть знизити ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

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Сочевиця

Незамінний інгредієнт у багатьох кухнях світу. Вона є чудовим джерелом рослинного білка, клітковини, заліза, магнію, калію та вітамінів групи B, необхідних для енергії та підтримки здоров’я.

Сочевиця багата клітковиною та фолієвою кислотою, а тому відіграє важливу роль у підтримці здоров’я серцево-судинної системи, сприяючи нормалізації кровообігу. Вона також полегшує травлення і забезпечує регулярне випорожнення, що є основою для нормального функціонування організму.

Гранат

Це продукт, який має численні переваги як у вигляді соку, так і насіння. Сік знижує запалення та покращує ефективність тренувань, тоді як насіння багате клітковиною, що підтримує травлення. Обидва компоненти сприяють здоров’ю серця, поліпшують пам’ять та знижують рівень “поганого” холестерину. Гранат також підтримує імунітет завдяки вітамінам і мінералам, а його антизапальні властивості допомагають при артритах та захворюваннях ясен.

Кефір

Кисломолочний напій, багатий пробіотиками, які підтримують здоров’я кишківника та зміцнюють імунітет. Він містить кальцій, магній і фолієву кислоту, а також може сприяти зниженню артеріального тиску. Завдяки ферментації, лактоза в ньому частково розщеплюється, тому він легше засвоюється. Це низькокалорійний напій, який ідеально підходить для тих, хто хоче контролювати свою вагу.