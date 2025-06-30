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ТСН у соціальних мережах

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Що потрібно з’їсти вранці, щоб схуднути

Найкращий сніданок для схуднення.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Що їсти, щоб схуднути

Що їсти, щоб схуднути

Часто кажуть, що сніданок — найважливіший прийом їжі, особливо якщо ви прагнете скинути зайву вагу. І це не просто слова. Дієтологи та наукові дослідження сходяться на думці, що правильний початок дня з поживного сніданку може стати ключем до успішного схуднення. Проте важливо розуміти, що не всі сніданки однаково корисні. Якщо ваша ранкова трапеза складається переважно з порожніх вуглеводів або висококалорійних, але малопоживних продуктів, це може не лише завадити досягненню ваших цілей, а навіть саботувати дієту.

Дієтологи стверджують, що день потрібно починати з білка.

Що потрібно з’їсти вранці, щоб схуднути

Серед безлічі варіантів дослідження виділяють яйця як одне з найкращих джерел білка для сніданку, що сприяє зниженню ваги.

Дослідження, опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition та International Journal of Obesity, показали разючі результати. Люди, які включали яйця до свого ранкового раціону, могли скинути значно більше ваги — на 65% більше за 8 тижнів — порівняно з контрольною групою, яка не контролювала споживання калорій. Інше дослідження свідчить, що яйця допомагають стабілізувати рівень цукру в крові і, що не менш важливо, ефективно пригнічують відчуття голоду.

Чому саме білок і клітковина

Зареєстрована дієтологиня з Міжнародної ради з харчової інформації Аліса Пайк наполягає на важливості вибору продуктів з високим вмістом білка та клітковини для збалансованого й поживного сніданку. Чому? Все дуже просто: ці компоненти допомагають вам довше відчувати ситість.

Наприклад, сніданок, який складається з яєць та авокадо або яєць на цільнозерновому хлібі, є чудовим прикладом збалансованої страви, яка насичує і забезпечує організм необхідними поживними речовинами. Авокадо додає корисні жири та клітковину, а цільнозерновий хліб — складні вуглеводи та додаткову клітковину.

Каролін Аповіан, докторка медичних наук і директорка відділу харчування та управління вагою в Бостонському медичному центрі підкреслює, що відчуття ситості після сніданку відіграє ключову роль у запобіганні частим перекусам протягом дня. Неконтрольовані перекуси — це одна з найпоширеніших причин, через які люди не можуть ефективно скинути вагу, навіть якщо вони, здавалося б, дотримуються дієти.

Яйця — джерело ситості та поживних речовин

Ефективність яєць для ранкового прийому їжі пояснюється тим, що вони є дуже ситним джерелом білка. Два яйця містять всього близько 180 калорій, але водночас забезпечують організм приголомшливими 14 грамами білка, який сприяє насиченню.

Крім білка, яйця також багаті на важливі вітаміни й мінерали. Аліса Пайк звертає увагу, що вони є чудовим джерелом вітамінів групи В (особливо В12 та рибофлавіну), селену та вітаміну А. Ці поживні речовини необхідні для підтримки загального стану здоров’я, енергетичного обміну та імунної системи.

Таким чином, сніданок з яйцями не лише допомагає в контролі апетиту та стабілізації рівня цукру в крові, що є критично важливим для схуднення, а й є чудовим способом розпочати день з поживних і відносно низькокалорійних продуктів. Пара яєць на сніданок може стати простим, смачним та ефективним кроком до досягнення ваших цілей зі зниження ваги, забезпечуючи організм необхідним білком без зайвих калорій.

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