410
2 хв

Що станеться з організмом, якщо пити цей сік щодня: печінка, шкіра і кістки засяють здоров’ям

Природа щедро обдарувала нас справжніми скарбами для підтримки здоров’я. Серед них особливе місце займає один неймовірний сік, який не просто втамовує спрагу, а стає потужним союзником у зміцненні організму.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Сік, який радять пити щодня

Сік, який радять пити щодня / © pexels.com

Він підтримує роботу внутрішніх органів, дарує шкірі сяйво та допомагає кісткам залишатися міцними. Його солодко-кислуватий смак і густа, природна консистенція роблять щоденне вживання цього напою не тільки корисним, а й неймовірно приємним.

Регулярне вживання свіжоприготованого соку допомагає покращити загальний стан організму та наповнює день енергією і життєвою силою.

Компоненти соку: простота та користь у кожній склянці

Щоб приготувати цей цілющий напій, зазвичай використовують три основні інгредієнти: буряк, моркву та яблуко. Іноді для більш яскравого смаку та додаткових корисних властивостей додають невеликий шматочок імбиру та кілька крапель лимонного соку.

Буряк — джерело детоксикації

Буряк багатий на беталаїни, потужні антиоксиданти, які допомагають печінці очищувати організм від токсинів. Крім того, він містить нітрати, що перетворюються на оксид азоту, покращуючи кровообіг і нормалізуючи тиск. Буряк також забезпечує організм фолієвою кислотою, калієм, залізом і марганцем — важливими мікроелементами для енергії та життєдіяльності.

Морква — сила для очей та шкіри

Морква містить бета-каротин, який перетворюється у вітамін А, необхідний для здоров’я очей, імунітету та регенерації шкіри. Антиоксиданти в моркві захищають клітини від пошкоджень, надаючи шкірі здоровий, сяючий вигляд.

Яблуко — солодка користь

Яблука додають соку природної солодкості і кислинки, а також містять пектин, який підтримує травну систему. Вітамін С допомагає виробляти колаген для пружної шкіри, а флавоноїди зберігають клітини від руйнування.

Додаткові інгредієнти

  • Імбир покращує травлення та має протизапальні властивості.

  • Лимонний сік додає вітамін С і допомагає краще засвоювати залізо з буряка.

Як сік впливає на організм

Печінка: напій допомагає органу очищуватися від токсинів і працювати ефективніше завдяки беталаїнам у буряку.

Шкіра: вітаміни А та С сприяють оновленню клітин, підвищують пружність шкіри та надають здорового сяйва. Нітрати з буряка покращують кровообіг, що забезпечує доставку поживних речовин до клітин.

Кістки: морква містить вітамін К1, а буряк і яблука — калій, що підтримує щільність кісток та їхню міцність.

Простий рецепт приготування соку

Інструменти:

  • Соковижималка;

  • Ніж і обробна дошка;

  • Мірна склянка.

Інгредієнти:

  • 1 середній буряк;

  • 2 моркви;

  • 1 велике яблуко (солодкий сорт);

  • Шматочок імбиру 2 см (за бажанням);

  • Сік ½ лимона (за бажанням).

Покрокове приготування:

  1. Ретельно вимийте всі інгредієнти. Очистіть буряк, моркву та імбир. Яблуко можна залишити зі шкіркою, якщо воно органічне.

  2. Наріжте все на шматочки для соковижималки.

  3. Пропустіть через соковижималку, починаючи з яблук, потім моркву та буряк.

  4. За бажанням додайте лимонний сік і перемішайте.

Рекомендації до вживання

Пийте одну склянку соку щодня (200–250 мл), бажано вранці або між прийманнями їжі. Для максимального ефекту вживайте свіжоприготованим. Сік доповнює раціон, але не замінює повноцінне харчування. Якщо є хронічні захворювання або ви приймаєте ліки, проконсультуйтеся з лікарем.

