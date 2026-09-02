Що станеться з організмом, якщо регулярно їсти огірки: сім несподіваних ефектів

Чим корисні огірки / © pexels.com

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Але чи справді огірки настільки корисні? І що буде, якщо їсти їх регулярно? Про це пишуть в VeryWellHealth.

Організм отримуватиме більше рідини

Огірки приблизно на 96% складаються з води, тому можуть бути додатковим джерелом рідини протягом дня. Вода необхідна для нормальної роботи органів, регуляції температури тіла, транспортування поживних речовин і підтримання здоров’я суглобів.

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Звичайно, огірки не можуть замінити питну воду, але допомагають збільшити загальне надходження рідини з їжею.

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Кістки можуть отримувати важливу поживну речовину

Огірки містять вітамін K — нутрієнт, який відіграє важливу роль у підтриманні здоров’я кісток. Низьке споживання вітаміну K пов’язують із підвищеним ризиком переломів.

Тому огірки можуть бути корисною частиною різноманітного раціону, спрямованого на підтримання міцності кісткової тканини.

Раціон отримує більше антиоксидантних сполук

Огірки містять рослинні сполуки, зокрема лігнани та флавоноїди. Вони мають антиоксидантні властивості та допомагають організму протидіяти окислювальному стресу.

Деякі дослідження вивчали зв’язок між споживанням лігнанів і нижчим ризиком окремих видів раку. Водночас недостатньо підстав стверджувати, що самі огірки здатні запобігати онкологічним захворюванням — для підтвердження таких ефектів потрібні додаткові дослідження на людях.

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Можна підтримувати здоров’я серця

Флавоноїди, які містяться в огірках, вивчають через їхній потенційний позитивний вплив на серцево-судинну систему. Ці рослинні сполуки можуть допомагати захищати клітини від пошкодження вільними радикалами та впливати на процеси, пов’язані з утворенням атеросклеротичних бляшок і тромбів.

Водночас один продукт не може самостійно забезпечити здоров’я серця. Значно важливішим є загальний раціон, фізична активність та інші складові здорового способу життя.

Огірки можуть бути доречними в раціоні для контролю рівня цукру

Огірки містять відносно мало калорій і вуглеводів, а дослідження також вивчали їхній потенційний вплив на рівень глюкози в крові.

Саме тому огірки можуть бути зручним продуктом для збалансованого раціону, зокрема для людей, які контролюють споживання вуглеводів. Проте вони не є лікуванням діабету і не замінюють призначену лікарем терапію.

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Шкіра може отримувати додаткову підтримку

Огірки часто використовують не лише в їжу, а й у домашньому догляді за шкірою. Завдяки високому вмісту води та певним рослинним сполукам вони можуть мати заспокійливий і охолоджувальний ефект при нанесенні на шкіру. Огіркові скибочки також традиційно використовують для тимчасового зменшення набряклості навколо очей.

Однак косметичний ефект огірка не варто перебільшувати: він не замінює лікування дерматологічних захворювань.

Раціон стає поживнішим без великої кількості калорій

Огірки добре підходять тим, хто хоче додати до меню більше овочів без значного збільшення калорійності раціону.

За даними, один огірок містить приблизно 45 ккал, 2 г білка, 11 г вуглеводів, 1,5 г клітковини, 442 мг калію, 8 мг вітаміну C та 49 мкг вітаміну K. Також у ньому є магній, кальцій, фосфор, фолат та інші поживні речовини.

Точний склад залежить від розміру огірка та способу його вирощування.

Чи всім можна їсти огірки

Попри користь, огірки підходять не кожному в однаковій кількості.

У деяких людей вони можуть спричиняти газоутворення або дискомфорт у травному тракті. Якщо ви маєте синдром подразненого кишечника чи інше захворювання шлунково-кишкового тракту, варто звертати увагу на індивідуальну реакцію організму.

Обережність також потрібна людям, які приймають антикоагулянти, зокрема варфарин. Через вміст вітаміну K різкі зміни його кількості в раціоні можуть впливати на дію таких препаратів. У цьому випадку важливо підтримувати стабільне споживання вітаміну K і дотримуватися рекомендацій лікаря.

Крім того, у людей із сезонною алергією на пилок може виникати оральний алергічний синдром після вживання сирих огірків.

FAQ

Що буде, якщо їсти огірки щодня?

Якщо регулярно додавати огірки до збалансованого раціону, це може допомогти збільшити споживання рідини та отримувати більше вітаміну K, калію, клітковини й рослинних сполук. Огірки також містять мало калорій. Водночас вони не мають замінювати інші овочі та продукти, необхідні для різноманітного харчування.

Чим корисні огірки для організму?

Основна користь огірків пов’язана з високим вмістом води, низькою калорійністю та наявністю поживних речовин. Вони можуть підтримувати гідратацію, здоров’я кісток і серцево-судинної системи, а рослинні сполуки в їхньому складі мають антиоксидантні та потенційно протизапальні властивості.

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