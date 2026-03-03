Що станеться з вашим організмом, якщо пити трав’яний чай щодня

Чи можна пити трав’яний чай щодня / © unsplash.com

На відміну від чорного чи зеленого чаю, більшість трав’яних настоїв не містять кофеїну, тож їх можна безпечно пити щодня. Проте лікарі наголошують: навіть природні засоби мають свої межі. Регулярне вживання трав може як зміцнювати здоров’я, так і викликати небажані ефекти.

Чай, що зменшує нудоту

Дослідження показують, що деякі трав’яні чаї ефективно полегшують нудоту та блювоту. Серед них:

імбир

м’ята

ромашка

фенхель

Наприклад, екстракт ромашки допомагає за нудоти, яка виникає під час вагітності, а імбир здатен зменшувати нудоту, здуття і дискомфорт у животі під час заколисування, вагітності чи хіміотерапії.

Чай для заспокоєння шлунка і кишківника

Імбир також здатен знижувати вироблення шлункової кислоти, запобігаючи її потраплянню до стравоходу, що викликає печію і розлади шлунка. Дослідження підтверджують, що імбир полегшує симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), зменшуючи спазми і здуття.

Чай проти запалення

Деякі трав’яні чаї мають протизапальні властивості. Імбирний чай, наприклад, допомагає знизити запалення в шлунково-кишковому тракті. Хронічне запалення кишківника викликає дискомфорт і підвищує ризик серйозних захворювань. Антиоксиданти в імбирі зменшують набряк стінок кишківника, підтримуючи організм.

Чай від здуття живота

Імбир і м’ята ефективні проти здуття. Імбир містить активні сполуки — гінгероли та шогаоли, які стимулюють спорожнення шлунка. Це прискорює травлення і зменшує газоутворення та неприємне здуття.

Чай для покращення травлення

Деякі трав’яні настої містять ферменти та органічні кислоти, які підтримують травлення. Наприклад, чай із кореня тирличу стимулює апетит і полегшує дискомфорт у животі.

Чай для зниження ризику виразок

Фенхель можна вживати як сирим, так і у вигляді чаю. Хоча потрібні додаткові дослідження на людях, експерименти на тваринах показують, що він містить антиоксиданти, які знижують ризик виразки шлунка.

Чай із кореня алтеї, багатого на складні вуглеводи, стимулює клітини, які виробляють слиз у шлунково-кишковому тракті. Він покриває стінки шлунка, зменшуючи ушкодження і ризик виразок.

Чай для очищення кишківника

Чай із сеною стимулює скорочення гладкої мускулатури кишківника та допомагає уникнути закрепів. Проте його не варто пити щодня без консультації лікаря, щоб уникнути діареї.

Чому не варто зловживати трав’яним чаєм

Для більшості людей трав’яний чай безпечний і корисний, але є важливі нюанси:

Вагітним і жінкам, які годують грудьми, треба проконсультуватися з лікарем, адже деякі трави можуть спричинити скорочення матки і підвищити ризик передчасних пологів. Деякі трави можуть знижувати ефективність ліків або викликати побічні ефекти.

Увага! Перш ніж регулярно вживати новий трав’яний чай, радьтеся з лікарем або фармацевтом, особливо якщо приймаєте рецептурні препарати.