Що таке "ефект помідора": або як ми втрачаємо шанси і нові можливості в житті

Ефект помідора: що це / © unsplash.com

Про цей цікавий феномен розповіла у своєму Instagram лікарка Юлія Філіпчук. В чому ж він полягає і чому небезпечний?

Назва “ефект помідора” тісно пов’язана з реальними подіями, які відбувалися в Північній Америці на початку XIX століття. Там люди вважали, що томати є отруйними, а тому їх вирощували лише, як декоративні рослини. 1820 року один сміливець на спір з’їв кілька плодів і залишився живим. Саме завдяки цьому випадку ставлення до помідорів змінилося, згодом вони здобули популярність не лише в Америці, але й в усьому світі, як смачні овочі.

Чому наш мозок часто відкидає невідоме

Психологи стверджують, що цей феномен має одразу кілька пояснень:

отримання нової інформації може викликати когнітивний дисонанс (психологічний дискомфорт, який виникає через суперечку між тим, що ви знаєте, і тим, що ви дізналися);

власні погляди стають частиною вашої особистості, з ними у людини з’являється емоційна прив’язаність;

людина часто хоче відповідати думці багатьох, адже вплив соціального оточення дуже великий.

“Ефект помідора” полягає у появі таких собі “інформаційних бульбашок”, коли людина спілкується тільки з тими, хто поділяє її переконання. Вони заважають об’єктивно оцінювати інформацію, обмежують мислення, а це ускладнює отримання і засвоєння нових знань.

Цей ефект найбільш яскраво виділяється в медицині, коли пацієнти відмовляються від ефективного лікування тільки тому, що воно здається їм незвичним.

Як подолати “ефект помідора”

Насамперед, намагайтеся аналізувати причини своїх переконань, запитуйте себе, чи вони дійсно формуються на фактах. Спробуйте розвивати критичне мислення, бути відкритими до нової інформації. Певна користь є й від спілкування з людьми, які мають протилежні погляди, адже ви можете поглянути на ситуацію з іншого кута. Не бійтесь змінювати свою думку під впливом достовірних фактів.