Що трапиться з вашою шкірою, якщо ви будете мити обличчя господарським милом

Чому не можна використовувати господарське мило для обличчя / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Довгий час господарське мило вважали натуральним, екологічним і безпечним, тому його активно використовували не лише для прання, а й для особистої гігієни. Цей міф живе ще з часів дефіциту, коли вибір косметики був обмеженим, і господарське мило ставало єдиним доступним варіантом для очищення шкіри.

Чому господарське мило не підходить для обличчя

Насправді господарське мило — дуже агресивний засіб для ніжної шкіри обличчя. Його основне завдання — розчиняти стійкі забруднення, і для цього воно має високий рівень pH (11–12), тоді як шкіра людини має кислий pH близько 5,5. Такий дисбаланс руйнує природний захисний шар шкіри — гідроліпідну мантію, і після вмивання шкіра залишається беззахисною перед зовнішніми подразниками.

Як кажуть косметологи: «Використовувати господарське мило для обличчя — все одно, що намагатися помити кришталеву вазу засобом для чищення двигунів. Ефект буде, але він руйнівний».

Реклама

Сухість, подразнення і передчасне старіння: головні ризики

Хоч господарське мило може дати відчуття ідеальної чистоти, особливо привабливе для людей із жирною шкірою, цей ефект дуже короткочасний. Засіб змиває не лише забруднення, а й корисні жири та мікрофлору, залишаючи шкіру сухою та вразливою.

Коли захисний бар’єр порушується, сальні залози починають працювати активніше, намагаючись компенсувати втрату вологи. В результаті з’являються жирність, подразнення, лущення та почервоніння. Регулярне використання господарського мила призводить до хронічного зневоднення, зниження еластичності шкіри та прискорює появу зморшок.

Особливо небезпечним є переконання, що господарське мило допомагає боротися зі зморшками — насправді воно лише погіршує стан шкіри й пришвидшує старіння.

Що обрати замість господарського мила

Сучасні косметичні засоби — м’які пінки, гелі, муси — розроблені спеціально для шкіри обличчя. Вони очищають ефективно, не порушуючи природний баланс, зберігають гідроліпідну мантію та підтримують здоров’я і красу шкіри.

Реклама

Тому господарське мило залиште для побутових потреб, а для догляду за обличчям обирайте професійні засоби, які допомагають підтримувати молодість, сяйво та еластичність шкіри.