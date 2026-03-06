ТСН у соціальних мережах

Що трапиться з вашим тілом, якщо з’їсти банан одразу після їди — дієтологи шоковані результатами

Фрукти завжди вважалися «безпечним» перекушуванням — солодкі, натуральні і ніби безпечні для фігури. Через це багато хто навіть не замислюється, коли і з чим краще їх їсти. Але в харчуванні важливий не тільки сам продукт, а й момент його споживання.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи можна їсти банани після обіду

Чи можна їсти банани після обіду / © unsplash.com

Особливо уважними варто бути з бананами. Цей фрукт містить багато швидких вуглеводів, і якщо з’їсти його одразу після основного приймання їжі, рівень цукру в крові різко підвищується. У відповідь організм виділяє інсулін — гормон, який тимчасово блокує спалювання жиру, і саме тому банан після обіду може заважати процесу схуднення.

Після ситного обіду тіло вже зайняте перетравленням білків і жирів. Додати до цього солодкий фрукт — означає створити надлишок енергії, яку організм не встигає витратити, і вона відкладається «про запас».

Банани і сидячий спосіб життя

Банан засвоюється швидко, але якщо після обіду ви повертаєтеся до роботи за комп’ютером або малорухливих справ, калорії не спалюються, і організм відкладає їх у жирові запаси. Саме тому банани після їди особливо впливають на тих, хто проводить багато часу сидячи.

Коли банан корисний

Важливо пам’ятати: банан сам собою не шкідливий. Він багатий на калій, клітковину, підтримує м’язи та допомагає відновленню після фізичних навантажень.

Найкраще споживати банани:

  • після тренування як швидке джерело енергії,

  • під час сніданку,

  • перед активною фізичною діяльністю.

У ці моменти вуглеводи з банана йдуть на енергію, а не відкладаються у вигляді жиру.

Чи варто замінювати десерт бананом

Багато хто їсть банан після обіду замість солодкого, вважаючи його кориснішою альтернативою. Проте для метаболізму різниці майже немає: організм однаково отримує швидкі цукри у невдалий час.

Якщо хочеться фруктів після обіду, дієтологи радять обирати фрукти з низьким глікемічним індексом — яблуко, грейпфрут або ківі. Вони не провокують різкого стрибка інсуліну і не заважають травленню та метаболізму.

