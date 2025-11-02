Що буде з організмом, якщо не їсти 24 години — шокувальне моделювання

Що буде, якщо не їсти цілу добу / © Pixabay

Періодичне голодування стало однією з найпопулярніших тенденцій у соцмережах останніх років — багато хто використовує його як спосіб схуднення.

Про це йдеться на ladbible із посиланням на YouTube-канал ElevateMindHQ.

Втім, експерти попереджають: такий метод має і свої ризики, тому перед початком будь-яких дієтичних експериментів варто проконсультуватися з лікарем. Як зазначають фахівці, «голодування завжди впливає на організм і не повинно сприйматися легковажно».

Дехто, прагнучи швидкого результату, вдається до екстремальних методів — повної відмови від їжі на добу. Під час цього дозволяється пити воду або каву, однак почуття голоду та певні побічні ефекти все одно неминучі.

Наші предки жили в умовах, коли їжа не завжди була доступною, тому періодичне голодування для людства не нове. Дехто вважає, що добове голодування допомагає очистити організм від «мертвих» клітин, відновити тканини, активізувати обмін речовин і «перезапустити» тіло.

Що відбувається з організмом людини протягом 24 годин без їжі — результати симуляції

Через 4–8 годин

Організм завершує процес травлення, рівень інсуліну знижується, і тіло починає спалювати запаси глюкози. До кінця цього періоду рівень цукру в крові падає, і організм переходить на використання глікогену як джерела енергії.

Через 12 годин

Настає режим активного спалювання жиру. Організм входить у стан кетозу, коли жир перетворюється на основне джерело енергії. Це може знизити апетит і сприяти втраті ваги, але часто супроводжується втомою.

Через 16 годин

Починається процес аутофагії — природного «прибирання» в організмі, коли клітини оновлюються, а пошкоджені частини утилізуються. Утім, фахівці зазначають, що користь цього процесу для профілактики хвороб ще недостатньо доведена.

Через 18 годин

За словами авторів симуляції, рівень гормону росту може збільшитись утричі, що прискорює спалювання жиру та допомагає зберегти м’язову масу.

Через 20 годин

Підвищується чутливість до інсуліну, а отже — ефективність засвоєння поживних речовин після відновлення харчування. Також можливо покращення концентрації, хоча наукових доказів цьому поки що бракує.

Через 24 години

Відбувається клітинне оновлення та «перезапуск» імунної системи. Старі клітини замінюються новими, зменшується запалення, а організм активно спалює жир.

