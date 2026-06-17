Що відбувається з організмом, якщо щодня пити пиво: пояснення експертів

Що буде, якщо пити пиво щодня / © pexels.com

Реклама

Сучасні дослідження показують, що наслідки регулярного вживання пива залежать від кількості, тривалості та індивідуальних особливостей організму.

Як щоденне вживання пива впливає на організм

Печінка та ризик захворювань

Печінка є головним органом, який переробляє алкоголь. При регулярному вживанні пива навіть у невеликих дозах вона працює з підвищеним навантаженням.

Дослідження показують, що хронічне вживання алкоголю може призводити до жирової хвороби печінки, фіброзу та цирозу, особливо при тривалому щоденному споживанні.

Реклама

Серцево-судинна система

Деякі старі дослідження припускали, що помірне споживання алкоголю може мати нейтральний або навіть легкий захисний ефект для серця. Наприклад, у межах 1–2 напоїв на день іноді фіксували зниження ризику серцевих хвороб.

Однак сучасні масштабні аналізи показують складнішу картину: ризики серцево-судинних захворювань можуть зростати навіть при низьких рівнях споживання алкоголю.

Мозок і психічне здоров’я

Регулярне вживання алкоголю впливає на нейромедіатори мозку. Спочатку це може викликати короткочасне відчуття розслаблення, але з часом організм починає знижувати власну виробку дофаміну.

Це може призводити до:

Реклама

підвищеної тривожності;

зниження настрою;

формування психологічної залежності.

Також нові дослідження пов’язують навіть низьке споживання алкоголю з негативними змінами мозкових структур і зниженням кровопостачання з віком.

Вага та обмін речовин

Пиво містить калорії та вуглеводи, тому регулярне вживання часто пов’язують із:

набором ваги;

накопиченням вісцерального жиру;

порушенням метаболізму.

Загальні ризики алкоголю

Міжнародні медичні організації наголошують: алкоголь є канцерогеном, який пов’язаний із ризиком розвитку раку ротової порожнини, печінки, кишечника та молочної залози навіть при невеликих дозах.

Чи є користь від щоденного пива

Деякі дослідження припускають, що помірне споживання може мати потенційні ефекти:

Реклама

легке покращення ліпідного профілю;

наявність антиоксидантів із хмелю;

невеликі дози вітамінів групи B.

Проте експерти наголошують: ці переваги не переважають ризики регулярного вживання алкоголю.

Щоденне вживання пива навіть у невеликих кількостях може здаватися безпечним, але сучасні дослідження свідчать: алкоголь впливає на всі системи організму — від печінки до мозку. Найбільший ризик полягає у формуванні звички, яка поступово підвищує навантаження на організм і може призвести до довгострокових наслідків для здоров’я.

FAQ

Що буде, якщо пити пиво щодня?

Щоденне вживання пива може призводити до набору ваги, навантаження на печінку, підвищення ризику серцево-судинних і онкологічних захворювань.

Реклама

Чи безпечно пити одну пляшку пива щодня?

Навіть одна пляшка пива щодня може впливати на організм при тривалому вживанні, особливо через накопичувальний ефект алкоголю.

Чи є користь від щоденного пива?

Можливі незначні метаболічні ефекти, але вони не перекривають доведених ризиків для здоров’я при регулярному вживанні алкоголю.

Реклама

Новини партнерів