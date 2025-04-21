Що їсть Роналду, щоб залишатися в прекрасній формі у свої 40 років: улюблена страва футболіста

Що їсть Роналду / © unsplash.com

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Нападник завжди вирізнявся фанатичним ставленням до свого фізичного стану — його підтягнуте тіло не раз ставало об’єктом захоплення як на футбольному полі, так і в соцмережах.

За інформацією Daily Mail, одним із джерел його енергії є улюблена страва — бакаляу-а-браш. Це традиційна португальська смакота, до складу якої входять солона тріска, цибуля, картопля та яйця. Вона не лише поживна й проста в приготуванні, а й має для Роналду особливу цінність — цю страву з дитинства йому готувала мама.

У власному ресторані Кріштіану в Лісабоні цю страву готують саме так, як колись її готувала його мама. Сам Роналду не раз говорив, що бакаляу-а-браш повертає його у безтурботні часи дитинства та додає йому сили й енергії — як фізичної, так і душевної.

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Нагадаємо, що Роналду суворо контролює своє харчування, вживаючи багато білка, майже не вживаючи цукру й алкоголю. Коли мова йде про напої, його вибір завжди падає на просту воду.