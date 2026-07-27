Що їсти для покращення пам’яті: дієтологи назвали 10 найкращих продуктів

Як покращити пам’ять

Реклама

Наш мозок споживає величезну кількість енергії та потребує регулярного підживлення специфічними нутрієнтами, вітамінами та антиоксидантами, щоб залишатися гострим і зосередженим протягом усього життя. Хоча жоден окремий продукт не може гарантувати миттєвого покращення когнітивних здібностей, збалансований раціон із десяти визначених дієтологами компонентів здатний суттєво підтримати пам’ять та уповільнити вікові зміни. Дієтологи розповіли, які продукти їсти, щоб менше забувати.

Жирна морська риба

Жирна морська риба, така як лосось, форель, сардини та оселедець, є одним із найпотужніших продуктів для підтримки нервової системи. Вона містить велику кількість омега-3 жирних кислот, які слугують важливим будівельним матеріалом для клітин мозку та покращують функціонування нейронних зв’язків.

Яскраві ягоди

Яскраві лісові та садові ягоди, зокрема чорниця, багаті на антоціани — потужні рослинні антиоксиданти. Вони нейтралізують окисний стрес, зменшують запальні процеси в тканинах мозку та покращують комунікацію між нейронами.

Реклама

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння, серед яких волоські горіхи, мигдаль, а також насіння гарбуза і льону, містять велику кількість вітаміну Е, корисних жирів, цинку та магнію. Вони ефективно захищають клітинні мембрани від вільних радикалів і підтримують концентрацію уваги.

Зелені листові овочі

Зелені листові овочі, такі як шпинат, капуста кейл та броколі, містять комплекс вітаміну К, лютеїну, фолієвої кислоти і бета-каротину. Ці нутрієнти допомагають уповільнити природне зниження розумової активності з віком та підтримують загальну швидкість обробки інформації.

Яйця

Звичайні яйця слугують чудовим джерелом вітамінів групи B та холіну. Останній мікронутрієнт є життєво необхідним для синтезу ацетилхоліну — важливого нейромедіатора, який відповідає за навчання і збереження спогадів.

Цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти, зокрема вівсянка, бурий рис, кіноа та цільнозерновий хліб, забезпечують мозок стабільним потоком енергії у вигляді повільних вуглеводів. Вони також містять вітаміни групи B, допомагаючи утримувати високий рівень концентрації протягом дня.

Реклама

Якісна кава

Якісна кава при помірному споживанні забезпечує організм кофеїном і цінними антиоксидантами. Кофеїн блокує аденозин, що допомагає залишатися бадьорим, покращує настрій та гостроту сприйняття.

Зелений чай

Зелений чай поєднує в собі м’яку дію кофеїну та амінокислоти L-теаніну. Таке поєднання сприяє покращенню робочої пам’яті, підвищує пильність і водночас допомагає розслабитися без зайвого збудження.

Темний шоколад

Темний шоколад із високим вмістом какао від семидесяти відсотків багатий на флавоноїди. Ці рослинні сполуки здатні концентруватися в зонах мозку, що відповідають за пам’ять і процес навчання, стимулюючи пластичність нейронів.

Авокадо

Авокадо забезпечує організм корисними мононенасиченими жирами та вітаміном Е. Воно підтримує здоровий кровообіг, покращує постачання кисню до нейронів і створює сприятливі умови для повноцінної розумової діяльності.

Реклама

Новини партнерів