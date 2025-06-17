Що їсти, коли страшно та все дістало: продукти що знижують кортизол

Що їсти, щоб заспокоїтись

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Постійний стрес — звична реальність сучасної людини. В умовах повномасштабної війни українці перебувають у стані постійного стресу, який став невід’ємною частиною їхнього повсякденного життя. Щоденні загрози, сирени, обстріли та втрати створюють безперервне психоемоційне навантаження, що значно впливає на фізичне та ментальне здоров’я нації.

Під його впливом організм виробляє кортизол — гормон, який у короткостроковій перспективі допомагає мобілізувати сили, готуючи тіло до реакції «бийся або біжи». Однак, за тривалого підвищення рівень кортизолу стає не союзником, а ворогом, виснажуючи нервову систему, сприяючи безсонню, набиранню ваги, проблемам з тиском, перепадам настрою, зниженню імунітету та навіть підвищеному ризику розвитку хронічних захворювань.

Одним із найдоступніших і найпростіших способів знизити рівень стресу та нормалізувати рівень кортизолу є правильне харчування. Деякі продукти містять речовини, що підтримують баланс гормонів, заспокоюють нервову систему й покращують загальне самопочуття.

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Як їжа впливає на кортизол: роль харчування у гормональному балансі

Кортизол виділяється наднирниками у відповідь на стрес. Цей механізм є еволюційно важливим, оскільки дозволяє організму швидко адаптуватися до небезпечних ситуацій. Проте, коли стрес триває довго або повторюється часто, рівень цього гормону може залишатися хронічно високим, що шкодить організму на багатьох рівнях.

Харчування безпосередньо впливає на ендокринну систему, яка відповідає за вироблення та регуляцію гормонів. Стабільний рівень глюкози в крові, достатня кількість білків, антиоксидантів, жирних кислот та мікроелементів допомагає знизити чутливість організму до стресу та зменшує надмірні викиди кортизолу. Збалансований раціон забезпечує необхідні будівельні блоки для нейромедіаторів, таких як серотонін, який відіграє ключову роль у регуляції настрою та емоцій. Це не означає, що їжа може повністю замінити повноцінний сон, відпочинок або психологічну допомогу, але вона може стати потужною підтримкою в періоди емоційного виснаження та підвищеного стресу.

Що варто додати до раціону

Найбільшу користь для зниження рівня кортизолу та підтримки нервової системи мають продукти, багаті на певні нутрієнти. До них належать:

Магній . Цей мінерал відомий своїми заспокійливими властивостями. Він бере участь у понад 300 біохімічних реакціях в організмі, включаючи ті, що пов’язані з функціонуванням нервової системи та м’язів. Дефіцит магнію може посилювати тривожність, м’язові спазми та безсоння.

Вітаміни групи B . Особливо B6, B9 (фолієва кислота) та B12. Ці вітаміни відіграють ключову роль у виробленні нейротрансмітерів, таких як серотонін і дофамін, що регулюють настрій, сон і реакцію на стрес.

Омега-3 жирні кислоти . Ейкозапентаєнова кислота (EPA) та докозагексаєнова кислота (DHA), що містяться в жирній рибі, мають протизапальні властивості та можуть допомогти знизити рівень кортизолу, а також покращити когнітивні функції та настрій.

Антиоксиданти. Вітаміни С і Е, а також флавоноїди та поліфеноли, які містяться в ягодах, овочах та деяких напоях, допомагають боротися з окислювальним стресом, спричиненим підвищеним кортизолом, та захищають клітини від пошкоджень.

Амінокислота триптофан. Є попередником серотоніну, який є «гормоном щастя». Вживання продуктів, багатих на триптофан, може сприяти покращенню настрою та сну.

Адаптогенні речовини. Деякі рослини, такі як ашваганда, родіола рожева та женьшень, традиційно використовуються для допомоги організму адаптуватися до стресу, стабілізуючи гормональний баланс та підвищуючи стійкість до негативних факторів.

Продукти, які знижують рівень кортизолу: що варто додати до раціону

Ось список продуктів, що містять зазначені вище речовини та можуть стати вашими союзниками у боротьбі зі стресом:

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Темна зелень. Шпинат, броколі, рукола, капуста кейл — багаті на магній, а також вітаміни групи В та антиоксиданти, які знижують тривожність і напруженість.

Жирна риба. Лосось, скумбрія, сардини, оселедець — чудові джерела омега-3 жирних кислот, що регулюють роботу наднирників та зменшують запалення.

Авокадо. Містить корисні мононенасичені жири, калій (який допомагає регулювати кров’яний тиск і підтримує нервову систему) та вітаміни групи В.

Чорний шоколад (не менше 70% какао). Стимулює вироблення серотоніну та ендорфінів, покращує настрій і знижує стрес завдяки вмісту антиоксидантів та магнію. Важливо обирати шоколад з високим вмістом какао, оскільки він має менше цукру.

Банани. Постачають вітамін B6 і триптофан, які беруть участь у синтезі серотоніну — гормону, що впливає на настрій та сон.

Ферментовані продукти. Йогурт, кефір, кімчі, квашена капуста, комбуча — підтримують здоровий мікробіом кишечника. Дослідження показують, що мікробіота кишечника відіграє важливу роль у «вісі кишечник-мозок», впливаючи на настрій, емоції та реакцію на стрес.

Горіхи та насіння. Мигдаль, волоські горіхи, кеш’ю, гарбузове та соняшникове насіння — забезпечують магній, цинк, вітаміни групи В та здорові жири.

Трав’яні чаї. Ромашка, меліса, лаванда, липа — мають м’який заспокійливий ефект, сприяють розслабленню та покращують сон. Ашваганда, як адаптоген, також може бути додана у вигляді чаю або добавок (після консультації з лікарем).

Ягоди. Чорниця, малина, полуниця — джерело потужних антиоксидантів, таких як антоціани, які зменшують запалення, викликане стресом, та захищають клітини мозку.

Бобові. Сочевиця, квасоля, нут — містять складні вуглеводи, які забезпечують стабільний рівень енергії, а також магній та вітаміни групи В.

Хоч ці продукти і не замінять повноцінного відпочинку, сну, фізичної активності чи терапії, вони можуть стати надійною підтримкою в періоди психоемоційного навантаження. Регулярне вживання таких інгредієнтів допомагає не лише впоратися зі стресом, а й зміцнити імунітет, покращити сон і загальне самопочуття.

Яких продуктів краще уникати за підвищеного кортизолу

Деякі продукти та харчові звички можуть посилювати стрес та підвищувати рівень кортизолу, тому їх варто обмежити або повністю виключити з раціону під час стресових періодів:

Солодкі напої, випічка, цукерки спричиняють різкі стрибки рівня глюкози в крові, що провокує викид кортизолу та адреналіну. Це може призвести до «цукрових американських гірок» з подальшим виснаженням та дратівливістю.

Хоча помірне споживання кави може бути корисним, надлишок кофеїну, особливо у вечірній час, може підвищувати рівень кортизолу, спричиняти тривожність, безсоння та нервозність.

Незважаючи на тимчасове розслаблення, алкоголь порушує сон, дегідрує організм та може збільшувати викиди кортизолу, особливо за хронічного зловживання.

Продукти з високим вмістом штучних добавок, консервантів та трансжирів (фастфуд, чипси, готові напівфабрикати) можуть сприяти запальним процесам в організмі, що, зі свого боку, підвищує стресову відповідь.

Тривале голодування або занадто суворі дієти . Нестача поживних речовин є додатковим стресом для тіла. Організм сприймає це як загрозу виживання і у відповідь підвищує рівень кортизолу.

Пропуск приймань їжі. Нерегулярне харчування призводить до коливань рівня цукру в крові, що може викликати викид кортизолу.

Переїдання на ніч. Навантаження травної системи перед сном може порушити його якість, що негативно впливає на гормональний баланс.

Енергетики як правило, містять великі дози кофеїну та цукру, що призводить до різких стрибків енергії та подальшого виснаження, посилюючи тривожність та дестабілізуючи гормональний фон.

Харчові звички, що допомагають знизити стрес

Не менш важливим, ніж вибір конкретних продуктів, є режим харчування та загальні харчові звички:

Регулярні приймання їжі. Приймайте їжу кожні 3-4 години, щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові й запобігати раптовим коливанням настрою та енергії.

Повноцінний сніданок. Починайте день зі сніданку, який містить джерела білка (яйця, йогурт, горіхи) та складних вуглеводів (цільнозернові каші, хліб). Це задає ритм на день і допомагає знизити рівень кортизолу в ранкові години, коли він природно найвищий.

Питний режим. Зневоднення провокує додатковий стрес для організму, що може підвищувати кортизол. Чиста вода — ваш союзник у боротьбі з втомою й роздратуванням. Пийте достатньо води протягом дня.

Усвідомлене харчування. Їжте повільно, насолоджуючись кожним шматочком, звертаючи увагу на смак, текстуру та запахи. Уникайте їжі під час руху або роботи. Усвідомлене харчування допомагає зменшити переїдання та покращує травлення.

Наше тіло реагує на стрес не лише емоційно, а й фізіологічно. Харчування може стати потужним інструментом підтримки нервової системи та ендокринної функції. Правильно підібрані продукти не тільки допомагають знизити рівень кортизолу, а й покращують якість сну, сприяють стабільному настрою, підвищують загальну витривалість організму та зміцнюють імунітет.

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