Що їсти, щоб краще спати: лікарі назвали несподівані продукти від безсоння

За даними Національних інститутів здоров’я США (NIH), порушення сну турбують десятки мільйонів людей, а приблизно кожен третій дорослий регулярно стикається з безсонням або поверхневим сном.

Фахівці підкреслюють: у багатьох випадках якість сну можна покращити без медикаментів — достатньо скоригувати раціон.

Ківі — природний «активатор» здорового сну

Лікар Вільям В. Лі, автор книги «Eat to Beat Disease», зазначає: ківі здатний не лише подовжувати сон, а й пришвидшувати засинання.

Оптимальний варіант — два плоди приблизно за годину до сну.

Ківі містить серотонін, який впливає на нервову систему через блукаючий нерв, сприяючи розслабленню мозку та тіла.

Це запускає природні процеси заспокоєння, завдяки яким заснути стає значно легше.

Фахівці з натуральної медицини також називають ківі одним із найпотужніших, але недооцінених продуктів для нормалізації сну. Окрім серотоніну, він багатий на вітамін C, фолати та антиоксиданти, які підтримують стабільну роботу нервової системи.

Гарбузове насіння — підтримка нервової системи та гормонів

Ще один важливий продукт для сну — гарбузове насіння, яке містить магній і цинк.

Ці мікроелементи допомагають заспокоїти нервову систему, знизити рівень стресових гормонів і підтримати гормональний баланс.

Магній сприяє розслабленню тіла та зменшенню рівня кортизолу, а цинк бере участь у виробленні гормонів, які впливають на глибину та стабільність сну.

Для жінок це особливо важливо, адже баланс прогестерону напряму пов’язаний із якістю відпочинку вночі.

Бобові — стабільний сон без нічних пробуджень

Нут і сочевиця допомагають уникати різких коливань рівня цукру в крові, які часто провокують нічні пробудження.

Такі «цукрові гойдалки» можуть змушувати людину прокидатися між 2 та 3 годиною ночі.

Крім того, бобові містять вітамін B6, який необхідний для синтезу серотоніну та підтримки гормонів, що регулюють цикл сну.

Ячмінь — вплив через кишківник і нервову систему

Ячмінь містить бета-глюкан — тип клітковини, яка живить корисні бактерії кишківника.

У процесі ферментації утворюються речовини, що зменшують запалення та активують нервову систему в режимі спокою.

Це сприяє переходу організму у стан розслаблення, який є критично важливим для швидкого та глибокого сну.

Жирна риба — зменшення запальних процесів у мозку

Лосось, скумбрія та сардини — джерела омега-3 жирних кислот, які позитивно впливають на роботу мозку.

Фахівці рекомендують вживати рибу кілька разів на тиждень невеликими порціями.

Омега-3 знижують запалення в нервовій системі, яке може погіршувати якість сну та викликати труднощі із засинанням.

Ромашковий чай — м’яке природне заспокоєння

Ромашка не є продуктом харчування, але часто використовується як натуральний засіб для покращення сну.

Вона містить апігенін — речовину, яка впливає на рецептори мозку, відповідальні за розслаблення.

У результаті знижується тривожність, сповільнюється активність нервової системи та полегшується засинання.

Харчування безпосередньо впливає на якість сну. Додавання до раціону ківі, гарбузового насіння, бобових, ячменю, жирної риби та ромашки може стати природною альтернативою снодійним і допомогти відновити здоровий, глибокий сон без медикаментів.

