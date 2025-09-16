Що їсти вранці, щоб була енергія протягом усього дня: чотири цікаві варіанти сніданків

Що їсти на сніданок для енергії / © unsplash.com

Реклама

Як пише Verywell Health, ранкове меню зовсім не обмежується класичними стравами. Існують цікаві й не менш поширені варіанти сніданків, які дарують організму тривалу енергію, підтримують концентрацію та збагачують раціон корисними речовинами.

Запечений батат

За даними International Journal of Biological Macromolecules, батат, запечений разом зі шкіркою, є поживним і водночас легким сніданком. Його клітковина та повільні вуглеводи забезпечують стабільний приплив енергії, а вітаміни, мінерали й антиоксиданти зміцнюють організм.

Спробуйте поєднувати батат із сезонними овочами чи білковими продуктами. Якщо дати йому охолонути перед подаванням, у ньому утворюється більше резистентного крохмалю — компонента, який допомагає уникати різких стрибків цукру в крові.

Салат із кіноа

Як зазначає Journal of Food Chemistry, кіноа — це безглютенова псевдозернова культура, багата на повноцінний білок і всі необхідні амінокислоти. Вона чудово підходить для енергетичного старту дня. Додайте до салату насіння чіа для клітковини та кращого травлення, авокадо — як джерело здорових жирів, що стабілізують рівень глюкози. Такий мікс зробить сніданок ситним і збалансованим до самого обіду.

Реклама

Солона вівсянка

Вівсянка необов’язково має бути солодкою. Приготована на бульйоні з низьким вмістом солі, вона стає поживною основою для ситного сніданку. Додайте до тарілки шпинат, гриби, болгарський перець чи інші овочі. Для підсилення користі варто включити яйце як джерело білка, трохи сиру чи харчових дріжджів для смаку. Завершити страву можна скибочками авокадо або кількома краплями оливкової олії — вони збагатять ранок корисними жирами.

Місо-суп

У Японії ця страва традиційно відкриває день. Ферментована паста місо містить пробіотики, які сприяють здоров’ю кишківника. Як радить Food Science & Nutrition, до супу можна додати морські водорості — джерело йоду, марганцю та фолієвої кислоти. Кубики тофу зроблять його ще поживнішим, забезпечивши організм якісним рослинним білком.