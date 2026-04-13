Що з’їсти на сніданок, щоб підтримувати енергію протягом усього дня

Саме тому експерти радять звернути увагу на збалансований сніданок, який поєднує білки, клітковину та корисні вуглеводи.

Після нічної перерви в харчуванні організму потрібне правильне «підживлення», яке запускає обмін речовин і допомагає мозку працювати ефективніше. За даними WebMD, сніданок відіграє ключову роль у підтримці концентрації, пам’яті та загальної продуктивності протягом дня. Водночас важливим є не лише сам факт вживання їжі, а й її поживна цінність.

Дієтологиня UCLA Health доктор Віджая Сурампуді наголошує: ідеальний сніданок повинен обов’язково містити білок і клітковину, адже саме це забезпечує тривале відчуття ситості та стабільний рівень енергії. Одним із найпростіших прикладів такого поєднання є вівсянка з грецьким йогуртом.

Вівсянка багата на складні вуглеводи та бета-глюкан — розчинну клітковину, яка сповільнює травлення. Завдяки цьому енергія вивільняється поступово, без різких стрибків і спадів, які зазвичай викликають солодкі або борошняні продукти. Це допомагає уникнути ранкової втоми та зниження продуктивності вже через кілька годин після сніданку.

Грецький йогурт своєю чергою є джерелом високоякісного білка, який подовжує відчуття ситості та підтримує роботу мозку. Дослідження у сфері харчування підтверджують: білковий сніданок сприяє кращій концентрації уваги та зменшує кількість зайвих перекусів протягом дня.

Додавання свіжих фруктів — бананів, чорниці чи яблук — забезпечує організм вітамінами, антиоксидантами та природними цукрами, які не викликають різких коливань рівня глюкози. А жменя горіхів, як-от мигдаль або волоські, додає корисні жири, що підтримують роботу мозку та серцево-судинної системи.

Окрім енергетичної користі, така комбінація продуктів допомагає контролювати вагу та рівень цукру в крові. Завдяки низькому глікемічному індексу вівсянка запобігає різким стрибкам глюкози, які часто провокують голод і втому вже до середини ранку.

Натомість сніданок із солодкої кави, білого хліба або цукрових пластівців може дати лише короткочасний ефект насичення. Уже через 1–2 години рівень енергії різко падає, що призводить до сонливості та втрати концентрації.

Фахівці радять у разі браку часу готувати сніданок заздалегідь. Наприклад, «нічна вівсянка» — це зручний варіант: достатньо змішати її з йогуртом, додати фрукти та залишити в холодильнику на ніч. Зранку ви отримаєте готовий поживний сніданок, який економить час і забезпечує енергію на весь ранок.