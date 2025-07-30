Чим можна замінити хліб / © unsplash.com

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У виданні Fitbeauty розповіли, які чотири альтернативи можна додати до свого щоденного раціону. Але спочатку потрібно звернути увагу, що нутриціологи радять не вживати лише білий хліб. Є корисні види цього продукту. Наприклад, з обдирного борошна, цільнозерновий, житній, бездріжджовий хліб.

Найпопулярніші варіанти, щоб замінити хліб

Капуста, шпинат, листя салату

Якщо ви хоча б раз куштували спрінг роли, то, напевно, знаєте, що можна сміливо використовувати листя салату, капусту чи шпинат для загортання начинки, як в лаваш. В овочах і салаті міститься багато антиоксидантів та вітамінів, які необхідні нашому організму та легко засвоюються.

Насіння і горіхи

В них міститься багато вітамінів, жирів, білків, а тому їх рекомендовано додавати до салатів і інших страв для збагачення мікроелементами та покращення смаку. Вони швидко і надовго насичують, а ще корисно впливають на мозок, серце, кістки.

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Кукурудзяні вафлі, рисові хлібці

Їхня перевага полягає в тому, що вони є безглютеновими, а тому підходять людям, в яких є непереносимість глютену. Хлібці також можна назвати легким продуктом, який містить багато вуглеводів, а тому може насичувати без відчуття важкості в животі.

Овочеві коржики з гарбуза чи цвітної капусти

Вони готуються без додавання борошна, а тому там немає або мінімум вуглеводів. Кабачок, гарбуз, цвітна капуста — це овочі з високим вмістом клітковини і низьким глікемічним індексом. Їх також можна використовувати як основу для піци або бутербродів.