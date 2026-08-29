Чотири напої перед сном, які допомагають підтримувати нормальний рівень цукру в крові

Напої перед сном для нормального цукру в крові / © pexels.com

Реклама

Різкі коливання цукру вночі можуть бути пов’язані з харчуванням, стресом, режимом сну та іншими факторами. Деякі напої без додавання цукру можуть стати корисною частиною вечірнього раціону та допомогти організму краще підтримувати баланс.

В Health розповіли, які напої можна розглянути перед сном, якщо ви хочете подбати про стабільний рівень цукру в крові.

Реклама

Чому важливо звертати увагу на вечірні напої

Перед сном організм переходить у режим відновлення. У цей час небажані різкі зміни рівня глюкози, адже вони можуть впливати на якість сну та загальне самопочуття наступного дня.

Реклама

Солодкі напої, соки або напої з великою кількістю швидких вуглеводів можуть спричиняти підвищення рівня цукру перед сном. Натомість напої з низьким вмістом цукру або без нього можуть бути більш відповідним вибором.

Важливо пам’ятати: жоден напій не може замінити лікування або рекомендації лікаря при цукровому діабеті. Однак правильні вечірні звички можуть бути частиною здорового способу життя.

Вода — найпростіший вибір перед сном

Звичайна вода залишається одним із найкращих напоїв для організму. Вона не містить калорій і цукру, допомагає підтримувати нормальний водний баланс та сприяє правильній роботі всіх систем організму.

Недостатнє споживання рідини може впливати на концентрацію глюкози в крові, оскільки зневоднення здатне змінювати її рівень.

Реклама

Склянка води перед сном може бути хорошою вечірньою звичкою, особливо якщо протягом дня ви пили недостатньо.

Трав’яний чай без цукру

Теплий трав’яний чай — популярний вечірній напій, який може допомогти розслабитися перед сном.

Особливо часто обирають:

ромашковий чай;

м’ятний чай;

чай із мелісою;

інші трав’яні настої без додавання меду чи цукру.

Реклама

Ромашка, зокрема, відома своїми заспокійливими властивостями та може сприяти кращому засинанню. А якісний сон відіграє важливу роль у підтримці здорового обміну речовин.

Чай із корицею

Кориця часто використовується у раціоні людей, які цікавляться контролем рівня цукру в крові.

Деякі дослідження припускають, що компоненти кориці можуть впливати на чутливість організму до інсуліну. Водночас кориця не є ліками від діабету і не замінює призначене лікування.

Перед сном можна приготувати теплий напій із невеликою кількістю кориці, але без додавання цукру.

Несолодке молоко

Молоко містить білок та інші поживні речовини, які можуть допомагати довше підтримувати відчуття ситості.

Для деяких людей невелика кількість молока перед сном може бути комфортним варіантом вечірнього перекусу. Однак людям із порушеннями рівня цукру важливо враховувати кількість вуглеводів у молочних продуктах.

Краще обирати молоко без додавання цукру та контролювати розмір порції.

Білковий напій без зайвого цукру

Білок може допомагати підтримувати відчуття ситості та впливати на більш стабільну реакцію організму на їжу.

Якщо ви обираєте протеїновий напій перед сном, звертайте увагу на склад:

мінімальна кількість доданого цукру;

достатній вміст білка;

відсутність зайвих підсолоджувачів.

Такий варіант може бути актуальним для людей, які мають активний спосіб життя.

Теплий напій із низьким вмістом вуглеводів

Іноді ввечері хочеться не просто пити воду, а отримати відчуття затишку. У такому випадку можна обрати теплий напій без цукру та великої кількості вуглеводів.

Наприклад:

трав’яні настої;

чай без цукру;

тепла вода з лимоном без підсолоджувачів.

Головне правило — уникати напоїв із великою кількістю цукру перед сном.

Яких напоїв краще уникати ввечері

Якщо ви контролюєте рівень цукру в крові, варто обережніше ставитися до:

солодких газованих напоїв;

пакетованих соків;

солодкого чаю або кави;

енергетичних напоїв;

десертних молочних коктейлів.

Такі продукти можуть містити багато швидких вуглеводів і спричиняти різкі зміни рівня глюкози.

Вибір правильного напою перед сном — це невелика, але важлива частина здорових щоденних звичок. Вода, трав’яний чай, несолодке молоко або напої з високим вмістом білка можуть бути більш вдалим вибором, ніж солодкі напої.

Якщо у вас є діабет або проблеми з рівнем глюкози, важливо враховувати індивідуальні рекомендації лікаря та власні показники цукру в крові.

FAQ

Що пити перед сном, щоб не підвищувався цукор у крові?

Найкращими варіантами можуть бути вода, трав’яний чай без цукру або інші напої з мінімальним вмістом вуглеводів. Важливо уникати солодких напоїв перед сном, адже вони можуть спричиняти різке підвищення рівня глюкози.

Що можна пити на ніч за цукрового діабету?

При цукровому діабеті зазвичай обирають напої без додавання цукру: воду, несолодкий чай, трав’яні настої. Вибір напою залежить від індивідуального стану здоров’я, рівня глюкози та рекомендацій лікаря.

Новини партнерів