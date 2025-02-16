Шість найкращих продуктів для плаского живота

Навіть виснажливі тренування не зможуть позбавити вас від зайвого жиру в області живота, а ось збалансована дієта допоможе. Найчастіше основною причиною обвислого животика є зайва вага в області талії. Вправи на прес в такому разі не допоможуть, а от грамотно складений раціон і щоденні кардіонавантаження — те, що потрібно.

Що варто їсти, щоб позбутися жиру на животі

Вода

Одним із основних елементів, який може перешкоджати вам у досягненні результату, може бути нестача води у раціоні. Коли в організмі недостатньо рідини, це може спричинити здуття живота і лише посилити проблему. Вживання великої кількості води може допомогти приборкати почуття голоду, вивести токсини з організму, покращити роботу травної системи та позбавити від затримки рідини.

Ягоди

Ягоди можуть стати вашою секретною зброєю у боротьбі за плоский живіт. Дослідження показали, що вживання фруктів червоного або синього кольору (наприклад, вишні, чорниці, ожини та червоного винограду) може допомогти вам позбутися зайвого жиру на животі. Хімічні речовини, які надають фруктам їх яскравого кольору, також допомагають спалювати жир.

Насіння льону

Насіння льону містить мононенасичені жири (МНЖК), які обов'язково потрібно включити в дієту для плоского живота. МНЖК, що містяться в насінні льону, допоможуть зменшити жирові відкладення та знизити рівень холестерину, чого не роблять насичені жири, що містяться в нездоровій їжі.

Цільнозернові продукти

Введення в раціон великої кількості цільнозернових продуктів є ефективним способом скинути зайві кілограми. Ці продукти — чудове джерело енергії з низьким вмістом жиру з повільним вивільненням, яке підтримує вас протягом дня і надовго зберігає почуття ситості. Цілісні зерна також мають додаткову перевагу: вони не дають жиру накопичуватися в області шлунка за рахунок зниження рівня інсуліну і кортизолу (гормону стресу) в організмі.

Грецький йогурт

Він є одним із джерел білка, який пропонують для схуднення. До грецького йогурта можна додати ягоди, фрукти, горіхи, насіння, щоб отримати ще більш здорову іжу, яка сприяє схудненню.

Нежирне м'ясо

Нежирні білки особливо корисні для тих, хто хоче втратити вісцеральний жир, оскільки в них мало жиру. Включивши нежирне м’ясо, наприклад, лосось чи курку у раціон, можна значно зменшити кількість калорій із насичених жирів.

Раніше ми писали, коли треба їсти, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.

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