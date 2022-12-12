Шість продуктів, які допоможуть зігрітися та заснути

Смачні продукти, які допоможуть зігрітися та швидко заснути.
В умовах відключення світла, погіршення погоди, зниження температури у квартирах експерти рекомендують певні продукти, які допоможуть заснути. В першу чергу внаслідок того, що вони допомагають зігрітися.
Експертка зі сну Ешлі Гейнсворт розповіла, які звичайні недорогі продукти природним чином зігрівають тіло та викликають сон.
- Кориця. Це не лише популярна спеція, але й хороше снодійне. Її термогенні властивості підвищують температуру тіла. А якщо розчинити корицю в склянці молока, такий напій і зігріє, і викличе довгожданий сон.
- Овес. Зазвичай ми звикли, що це продукт для сніданку, але на думку експерта, вівсяна каша принесе користь і перед сном. Завдяки чому овес може зігріти та викликати сон? Висівки та клітковина, якої дуже багато у вівсі, повільно перетравлюються, тому вивільняється багато енергії, яка і зігріває. Це ще не все - така їжа містить багато мелатоніну, який, як відомо, покращує сон.
- Горіхи. Вживання арахісу, мигдалю, фісташок та інших горіхів перед сном прискорює метаболізм, тому підвищує температуру тіла. Горіхи містять мелатонін - природний гормон, який допомагає контролювати цикл сну.
- Банани. Це не лише смачний фрукт, але й чудовий регулятор температури. Банани містять вітамін В та магній, допомагають роботі щитоподібної залози та надниркових залоз, тим самим регулюючи температуру тіла в холодну погоду. Ще користь магнію в тому, що він допомагає м'язам розслабитися і заспокоює тіло.
- Імбир. Чашка імбирного чаю є традиційним засобом від застуди, грипу та кашлю. Вона зігріває та підвищує імунітет. Завдяки судинорозширювальним властивостям імбиру кровоносні судини розслаблюються, що сприяє збільшенню кровотоку та підвищенню температури.
- Морква. Коренеплоди моркви можуть зігріти організм перед сном. На думку експерта, морква є одним з овочів, які покращують сон, оскільки вона містить поживну речовину альфа-каротин, а також калій.
Не варто перед сном вживати фрукти та овочі, в яких багато води. Насичені водою фрукти та овочі охолоджують тіло, викликаючи безсоння.
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