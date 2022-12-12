Шість продуктів, які допоможуть зігрітися та заснути

Смачні продукти, які допоможуть зігрітися та швидко заснути.

В умовах відключення світла, погіршення погоди, зниження температури у квартирах експерти рекомендують певні продукти, які допоможуть заснути. В першу чергу внаслідок того, що вони допомагають зігрітися.

Експертка зі сну Ешлі Гейнсворт розповіла, які звичайні недорогі продукти природним чином зігрівають тіло та викликають сон.

Кориця . Це не лише популярна спеція, але й хороше снодійне. Її термогенні властивості підвищують температуру тіла. А якщо розчинити корицю в склянці молока, такий напій і зігріє, і викличе довгожданий сон.

. Це не лише популярна спеція, але й хороше снодійне. Її термогенні властивості підвищують температуру тіла. А якщо розчинити корицю в склянці молока, такий напій і зігріє, і викличе довгожданий сон. Овес. Зазвичай ми звикли, що це продукт для сніданку, але на думку експерта, вівсяна каша принесе користь і перед сном. Завдяки чому овес може зігріти та викликати сон? Висівки та клітковина, якої дуже багато у вівсі, повільно перетравлюються, тому вивільняється багато енергії, яка і зігріває. Це ще не все - така їжа містить багато мелатоніну, який, як відомо, покращує сон.

Зазвичай ми звикли, що це продукт для сніданку, але на думку експерта, вівсяна каша принесе користь і перед сном. Завдяки чому овес може зігріти та викликати сон? Висівки та клітковина, якої дуже багато у вівсі, повільно перетравлюються, тому вивільняється багато енергії, яка і зігріває. Це ще не все - така їжа містить багато мелатоніну, який, як відомо, покращує сон. Горіхи. Вживання арахісу, мигдалю, фісташок та інших горіхів перед сном прискорює метаболізм, тому підвищує температуру тіла. Горіхи містять мелатонін - природний гормон, який допомагає контролювати цикл сну.

Вживання арахісу, мигдалю, фісташок та інших горіхів перед сном прискорює метаболізм, тому підвищує температуру тіла. Горіхи містять мелатонін - природний гормон, який допомагає контролювати цикл сну. Банани. Це не лише смачний фрукт, але й чудовий регулятор температури. Банани містять вітамін В та магній, допомагають роботі щитоподібної залози та надниркових залоз, тим самим регулюючи температуру тіла в холодну погоду. Ще користь магнію в тому, що він допомагає м'язам розслабитися і заспокоює тіло.

Це не лише смачний фрукт, але й чудовий регулятор температури. Банани містять вітамін В та магній, допомагають роботі щитоподібної залози та надниркових залоз, тим самим регулюючи температуру тіла в холодну погоду. Ще користь магнію в тому, що він допомагає м'язам розслабитися і заспокоює тіло. Імбир. Чашка імбирного чаю є традиційним засобом від застуди, грипу та кашлю. Вона зігріває та підвищує імунітет. Завдяки судинорозширювальним властивостям імбиру кровоносні судини розслаблюються, що сприяє збільшенню кровотоку та підвищенню температури.

Чашка імбирного чаю є традиційним засобом від застуди, грипу та кашлю. Вона зігріває та підвищує імунітет. Завдяки судинорозширювальним властивостям імбиру кровоносні судини розслаблюються, що сприяє збільшенню кровотоку та підвищенню температури. Морква. Коренеплоди моркви можуть зігріти організм перед сном. На думку експерта, морква є одним з овочів, які покращують сон, оскільки вона містить поживну речовину альфа-каротин, а також калій.

Не варто перед сном вживати фрукти та овочі, в яких багато води. Насичені водою фрукти та овочі охолоджують тіло, викликаючи безсоння.

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