Шість вагомих причин пити лимонну воду вранці: що буде з організмом

Вода з лимоном.

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Вода з лимоном для багатьох людей стала невід’ємним ранковим ритуалом через користь для організму. Зокрема, для детоксикації.

Чому варто пити воду з лимоном вранці, розповіла дієтологиня Лаурою Парада у коментарі Vogue.

Точного рецепту такого вранішнього напою немає. Рекомендується додати половину вичавленого лимона до склянки теплої води це близько 200 мл.

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Дієтологиня наголошує, що вода має бути теплою — не окропом. Адже, пояснює вона, якщо рідина має таку ж температуру, як і тіло, то засвоюється набагато швидше.

Попри корисні властивості, є й побічні ефекти вживання лимонної води вранці. Томі, якщо ви схильні до печії, то краще від такого ритуалу відмовитися, або ж додати трішки лимона до повної склянки води.

Шість причин вживати лимонну воду вранці

Причина №1

«Це допомагає запустити процес травлення вранці», — пояснює Лаура Парада. Лимон відомий тим, що стимулює вироблення жовчі та шлункового соку, а отже може запобігати утворенню газів та здуттю живота. Втім, це не означає, що він є засобом для схуднення, бо не має жироспалювального ефекту.

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Причина №2

«Це зміцнює імунну систему, — каже дієтологиня. Лимон має високий вміст вітаміну С, а також багатий на вітаміни групи В, кальцій, залізо, магній, калій та ферменти.

Причина №3

Це корисно для шкіри завдяки високому вмісту антиоксидантів, які «запобігають пошкодженню, спричиненому вільними радикалами», — каже спеціалістка.

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Причина №4

Це допомагає зволоженню організму. Вживання води натщесерце — це ефективний спосіб стимулювати метаболізм і зволожити організм, особливо після нічного сну, коли зволоження мінімальне.

Причина №5

Це покращує кишковий транзит і зволожує товсту кишку, каже дієтологиня. Саме тому вживання води з лимоном натщесерце може допомогти в боротьбі з запорами та сприяє процесам кишкового тракту.

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Причина №6

Це допомагає засвоювати залізо, особливо якщо його вживати разом із зеленими листовими овочами та бобовими. Вітамін С фактично допомагає перетворити залізо з менш засвоюваної форми на таку, що легше засвоюється організмом.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти додати до раціону, щоб уникнути затримання води в організмі.