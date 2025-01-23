Шкідливіші за алкоголь: продукти, що вбивають здоров'я нашої печінки

Печінка — головний орган, який відповідає за детоксикацію організму, тому важливо підтримувати її здоров'я.

Алкоголь шкідливий для печінки, це загальновизнаний факт, проте є й інші продукти, які можуть бути набагато шкідливішими для цього важливого органу.

Цукор

Доданий цукор може спричинити підвищення тиску, хронічне запалення, набір ваги та ризик діабету, що негативно впливає на здоров’я печінки та серцево-судинної системи. Крім того, цукор стимулює вироблення жиру в печінці, що може призвести до жирової хвороби печінки й діабету другого типу.

Однак цукор, який міститься у фруктах та овочах, менш шкідливий та не порушує функцію печінки. Тож уникайте оброблених продуктів із доданим цукром. Зокрема напоїв з фруктозою, обирайте природні джерела цукру.

Оброблена їжа

Ультраоброблені продукти - хот-доги, пластівці, випічка та солодкі напої - часто містять доданий цукор, нітрати, нітрити та високий рівень натрію, які можуть негативно вплинути на роботу органа. Надмірне споживання їжі з таким складом пов’язане з підвищеним ризиком неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) і фіброзу.

Щоб знизити ризики, обирайте продукти з мінімальним рівнем обробки, без доданого цукру, нітратів і з меншим вмістом солі. Наприклад, білий хліб слід замінити на цільнозерновий, який багатий на клітковину, а також використовуйте трави, оцет або приправи з низьким вмістом солі та цукру.

Насичені жири

За даними журналу Journal of Clinical Nutrition, продукти з високим вмістом насичених жирів, як-от червоне м'ясо і жирні молочні продукти, можуть підвищити рівень холестерину і призвести до жирової хвороби печінки. Накопичення жиру в печінці може призвести до запалення і важчих станів, таких як цироз печінки.

Смажена їжа

Смажена їжа, чипси та тістечка можуть перевантажувати печінку через високий вміст низькоякісних жирів. Крім того, така їжа багата на жирні кислоти омега-6, які провокують запалення. До того ж у смажених стравах часто багато натрію та цукру, особливо в соусах і заправках.

Газована вода

Згідно з дослідженням, опублікованим у World Journal of Gastroenterology, регулярне вживання газованих напоїв з високим вмістом доданого цукру та інших штучних інгредієнтів може призвести до підвищеного ризику неалкогольної жирової хвороби печінки. Поєднання цукру та інших добавок може порушити здатність печінки переробляти ці речовини, що призведе до її пошкодження.

Обмежуйте вживання смаженого, а для домашнього приготування обирайте олії, як-от арахісу, авокадо, або оливкову — це корисний варіант, багатий здоровими жирами.

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