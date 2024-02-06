Шкідливо і навіть небезпечно для здоров'я: ці чотири речі не можна носити щодня — перевірте гардероб

Мало хто задумується, що деякі улюблені предмети гардеробу не варто носити щодня, адже вони можуть стати причиною проблем зі здоров'ям.

Згідно з розрахунками вчених, люди почали носити одяг приблизно 70 тисяч років тому, коли їм довелося переселитися в холодні місця. Хоча сам одяг не зберігся, проте науковці вважають, що це були товсті шкури тварин. З часом речі ставали складнішими, додавалися різноманітні аксесуари. Однак лікарі стверджують, що деякі предмети гардеробу можуть бути небезпечними для здоров'я, якщо носити їх щодня.

Краватки викликають головний біль

Краватка вже давно вважається символом професіоналізму та елегантності. Навіть в Стародавньому Єгипті деякі люди носили на плечах шматок тканини, який вказував на їхній високий статус. Вчені вважають, що це також були своєрідні "краватки".

В сучасному світі найпопулярнішими вважаються краватки, які можна самостійно зав'язати аж 85 способами. Серед вузлів особливо поширені "Пратт", "Віндзор", "Четвірка".

Однак, варто зазначити, що краватка дуже здавлює шию, чим перешкоджає надходженню кисню і крові до головного мозку, викликаючи підвищення тиску і головний біль. Через високий тиск у людини з часом навіть може розвинутися глаукома — це захворювання очей, яке спричиняє пошкодження сітківки та зорового нерва.

2018 року вчені з'ясували, що через краватку приплив крові до мозку зменшується на 7,5%. Через це виникають такі симптоми як нудота, головний біль, запаморочення. В такому разі потрібно відразу зняти аксесуар.

Високі підбори негативно впливають на суглоби і спину

Такий самий ефект як краватка для чоловіків мають високі підбори для жінок. Вони додають жінці впевненості у собі, прекрасно доповнюють образ. Однак, якщо носити таке взуття щодня чи навіть через день, з'являється біль у ногах, ступнях та спині. І це не дивно, адже вашому тілу доводиться докладати чимало зусиль, щоб утримувати рівновагу.

Лікарі застерігають: не носіть ці речі щодня — небезпечно для здоров'я / Фото: Unsplash

Вважається, що у деяких жінок через регулярне носіння високих підборів може навіть змінитися форма стопи. Наприклад, розвивається бурсит, коли запалюється суглобова сумка. В такому разі потрібне хірургічне втручання. А ще високі підбори навантажують поперек, тому починає боліти спина.

Вузькі джинси спричиняють хвороби сечостатевої системи

Дехто полюбляє носити вузькі джинси, щоб показати струнку фігуру. Однак, варто відмовитися від регулярного носіння такого одягу. Він сильно перетискає тіло, чим викликає серйозні проблеми зі здоров'ям.

Передусім, вузькі джинси заважають кровообігу у ділянці таза. Через це можуть виникати болісні відчуття в області статевих органів у жінок, а у чоловіків навіть розвивається імпотенція. А ще будь-який вузький одяг негативно впливає на сечостатеву систему. Все тому, що він заважає вільній течії крові, викликаючи ушкодження нервів і м'язів.

Вузькі джинси додатково сковують ваші рухи, чим додають навантаження на тіло. Через це з часом з'являються болісні відчуття у ногах і інших частинах тіла. А якщо жінка носить вузькі джинси з високими підборами, то це подвійний удар по здоров'ю.

Рюкзаки та сумки викривляють хребет

Хоча це аксесуари, а не одяг, але не зайвим буде згадати, що і вони негативно впливають на наш організм. Дехто намагається тягати разом із собою важкі сумки чи рюкзаки мало не щодня. Але з цим потрібно бути обережнішими.

Важкі сумки, насамперед, небезпечні тим, що під час носіння на одному плечі вони викривляють хребет. А ще лямки сумок та рюкзаків здавлюють нерви і м'язи на шиї, що призводить до розвитку артриту (запалення суглобів).

Якщо перед вами стоїть вибір — важка сумка чи рюкзак — краще обрати останній варіант. Рюкзаки розподіляють навантаження рівномірніше. Однак і вони не повинні бути надто важкими. Також зверніть увашу, що верхня частина рюкзака не повинна розташовуватися на рівні шиї, а нижня — нижче за поперек. Це небезпечно для здоров'я. Кращу купити ортопедичний рюкзак, хоча він часто і коштує дорожче.

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