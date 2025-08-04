Шкідливі продукти: лікарі назвали небезпечну їжу, від якої слід відмовитися насамперед

Що входить до переліку шкідливої їжі / © unsplash.com

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Насамперед важливо викинути зі свого щоденного раціону саме ці продукти. Звичайно, каже нутриціологиня Анастасія Голобородько, одразу ефекту ви не відчуєте, тому що він прийде згодом. Але, вживаючи цю їжу, ви значно скорочуєте своє життя.

Ультраоброблені продукти

Локшина швидкого приготування, чипси, розчинні супи і каші, солодкі газовані напої, промислові сосиски та ковбаси, плавлені сирки, заморожена піца, солодкі кульки на сніданок тощо. Все це — справжні бомба уповільненої дії. Така їжа здатна пошкодити мозок та призводить до переїдання.

Фруктозні сиропи

Вони містяться в солодких газованих напоях, соках промислового виробництва. А ще їх часто додають до печива, промислової випічки, вафель, зефіру, “сухих” сніданків і граноли. Ці продукти призводять до появи стеатозу печінки, якого часто називають новим “діабетом”. Темпи його поширення неприємно вражають.

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Трансжири

До них можна також включити і рафіновану олію. Це молекулярно змінені гідрогенізовані, рафіновані, дезодоровані і вибілені жири, які зазвичай мають рослинне походження. Перетравлення молекулярно змінених жирів призводить до вкрай небажаних процесів в організмі.

Гліфосат-асоційовані ГМО

Загалом, каже експертка, ГМО не шкідливе, адже воно, по своїй суті, є тою ж селекцією. Однак, наголошує Анастасія, гліфосат є гербіцидом, яким часто оброблюють поля масових культур (зокрема, сої, дешевої пшениці, ріпака, кукурудзи). Офіційно його називають “надзвичайно канцерогенним”, а ще він негативно впливає на роботу лімфатичної системи.

Різноманітні підсолоджувачі

Хоча, каже Голобородько, є й досить пристойні варіанти, зокрема, еритрит, мальтитол, тагатоза, монк фрут, стевія, проте класичні (сукразола, аспартам) дуже сильно б’ють по мікробіоті і порушують толератність до глюкози.

Стаття має виключно інформаційний характер і не є закликом до будь-яких дій або рекомендацією щодо лікування.

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