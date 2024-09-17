Що лікують помідори: що ви не знали про улюблений овоч

Чому хочеться помідорів, що вони лікують

Напевно, не має такої людини, яка не любить помідорів — що може бути смачніше стиглого овоча з грядки, розрізаного навпіл і присипаного сіллю. А скільки користі у цьому плоді.

Помідори від раку

Головна користь помідорів — в наявності потужного антиоксиданту лікопіну, який знижує ризик захворювання на рак.

Едвард Джовануччі, професор харчування та епідеміології з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я, довів ефективність помідорів в боротьбі з раком простати. Інші дослідження стверджують, що крім раку передміхурової залози помідори, точніше лікопін, який вони містять, може бути ефективним для профілактики та запобігання росту ракових клітин в молочній залозі. Тестування на щурах виявило здатність лікопіну протистояти нирково-клітинному раку і служити його профілактикою.

Підвищений вміст лікопіну спостерігається у більш червоних помідорах, а найбільше його в оброблених, проварених помідорах у вигляді кетчупу чи томатної пасти.

Помідори проти серцево-судинних захворювань

Але це ще не все лікопін — каротиноїд, антиоксидант і барвник, що додає помідорам червоний колір, захищає серце і судини від холестерину, тригліцеридів та інших поганих жирів, знижуючи їх вміст у крові, запобігає розвитку атеросклерозу. Надмірна кількість холестерину сприяє серцево-судинним захворюванням і гіпертонії, а просте вживання томатів знижує холестерин природним шляхом.

Калій, що міститься у великій кількості в томатах, є судинорозширювальним засобом, яке розслаблює стінки артерій та інших кровоносних судин, покращуючи кровообіг і знижуючи тиск крові при гіпертонії. Тому помідори корисні людям, схильним до утворення тромбів.

Антидепресантні властивості помідорів

Внаслідок вмісту серотоніну та тиміну, які виробляють "гормон щастя" помідор є природним антидепресантом.

Помідори для зору

Проблеми із зором, які трапляються з віком, як то дегенерація жовтої плями і нічна сліпота важко вилікувати медикаментозно, але їм можна запобігти, якщо вживати корисні продукти, помідори в тому числі. Вітамін A, що міститься в помідорах, є потужним антиоксидантом, що захищає очі від шкідливого впливу вільних радикалів, особливо це важливо у зрілому і літньому віці.

Помідори для травлення

Томати запобігають запорам і лікують діарею завдяки наявності клітковини. Харчові волокна стимулюють роботу кишківник, покращують перистальтику і сприяють виділенню шлункового і кишкового соків. Крім клітковини, покращують роботу травного тракту вітаміни групи B (B1, B2, B6).

Помідори для курців

Вітамін А, якого багато в помідорах, сприяє нейтралізації хлорогенової та комарової кислоти, які є найбільшими канцерогенами в сигаретному димі. Тому, регулярне вживання в їжу томатів потрібне курцям та пасивним курцям.

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