Штамом коронавірусу "Омікрон" впродовж зими можуть заразитися понад 50% населення Європи

У найближчі 6-7 тижнів у країнах Європи штамом коронавірусу "Омікрон" можуть заразитися понад 50% населення.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що "Омікрон" швидко стає домінуючим у західній Європі і нині поширюється на Балканах.

Клюге послався на прогнози експертів, засновані на темпах поширення штаму, що вже спостерігаються.

За його словами, лише за перший січневий тиждень в Європі зафіксували близько 7 млн ​​випадків COVID-19, зараженість посилилася більш ніж удвічі за двотижневий період.

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"50 із 53 країн у Європі та Центральній Азії зафіксували випадки зараження "омікроном". Він швидко стає домінуючим у західній Європі і нині поширюється на Балканах", - сказав він.

На 10 січня 26 країн Європи повідомили ВООЗ, що близько 1% їхнього населення щотижня заражаються COVID-19, продовжив Клюге. Через безпрецедентні масштаби передачі вірусу зростає кількість госпіталізацій з коронавірусом, що створює навантаження на системи охорони здоров'я.

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У ВООЗ вважають, що схвалені до цього моменту вакцини "надають хороший захист від тяжкого перебігу захворювання та смерті", у тому числі у випадках із зараженням "Омікроном".

У Європі Британія посідає перше місце за кількістю випадків COVID-19, від початку пандемії там виявили понад 14 млн випадків зараження коронавірусом (142 224 за останню добу). На другому місці знаходиться Франція з більш ніж 12 млн випадками,

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