Штучне запліднення: жінка народила дочку за допомогою набору з eBay

eBaby - так маленьку Іден прозвала англомовна преса.

33-річна мешканка Британії стала мамою вдруге завдяки придбаному на eBay набору для штучного запліднення, передає Mirror.

Спочатку Стефані хотіла звернутися в приватну клініку репродуктивної медицини, але виявила, що послуги таких клінік вона сплатити не зможе.

Тоді жінка знайшла за допомогою спеціального додатку Just A Baby чоловіка без серйозних захворювань і зовні схожого на неї. Тейлор хотіла, щоб майбутня дитина була схожа на її чотирирічного сина Френкі.

Знайомство з батьком дитини

Пошук донора сперми зайняв у неї лише добу. Протягом трьох тижнів Стефані листувалася з батьком своєї майбутньої дитини. В січні 2020-го він прийшов до неї на чай, захопивши з собою зібрану напередодні сперму.

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«Чоловік виявився милим, приємним і доброзичливим. Ми випили по чашці чаю і поговорили про погоду», - розповіла жінка.

За допомогою набору для запліднення жінка самостійно провела штучну інсемінацію спермою чоловіка, попередньо подивившись навчальні ролики на YouTube і через два тижні виявила, що вагітна.

Стефані зачала з першої спроби, а пізніше народила дитину.

Народження донечки

Мати і сестра Стефані прийшли в захват від цієї новини, а ось батькові жінки потрібен час, щоб змиритися зі звісткою. Але наразі дідусь вважає, що дочка прийняла «блискуче» рішення.

Baby Eden - це «справжня дитина в Інтернеті» (Фото: Triangle News)

15 жовтня 2020 року Стефані народила дитину і назвала її Іден. Про появу дитини на світ Тейлор тут же повідомила її біологічному батькові, який побажав, щоб його особистість залишилася в секреті.

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За словами Стефані, вона не буде проти, якщо в майбутньому її дочка захоче з ним познайомитися. Біологічний батько Іден, в свою чергу, заявив, що, якщо Тейлор раптом захоче ще дітей, він буде не проти їй знову допомогти.

За словами Стефані, після народження дочки вона «на сьомому небі від щастя». Маленьку Іден вона називає «дивом» і «справжньою онлайн-дитиною».

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