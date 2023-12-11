Схуднення та підтримка обміну речовин: як і скільки потрібно пити олію чорного кмину

Як правильно пити чорний кмин для схуднення та покращення здоров'я? Пам'ятайте, перед вживанням проконсультуйтесь з лікарем.

Олію чорного кмину виготовляють з сирої рослини, використовуючи метод холодного віджимання для оброблення. Завдяки цьому продукт зберігає всі своє корисні властивості та позитивно впливає на організм.

Олія чорного кмину як приймати для здоров'я та схуднення

Якщо ви хочете усунути проблеми з травленням (в тому числі для схуднення), підвищити імунітет та провести профілактику захворювань, рекомендується така схема:

діти (від шести років) не більше половини чайної ложки на добу;

дорослі двічі на день по чайній ложці натщесерце.

В будь-якому разі препарат вживають за 15 хвилин до їжі, запиваючи 100 мл води (можна замінити морквяним соком). Вживання продукту продовжують протягом 4 місяців, а потім роблять перерву не менше 2 місяців.

Раніше ми писали про 12 українських слів, якими можна замінити слово "бутерброд".

Якщо вам потрібно усунути гіпертонію, беруть 100 мл олії чорного кмину і розбавляють з соком лимона, медом. Зберігають в холодильнику та приймають двічі на день.

Що буде якщо натщесерце пити олію чорного кмину

Що буде якщо натщесерце пити олію чорного кмину / Фото: Pexels

Дотримуючись регулярного вживання, можна добитися таких результатів:

нормалізується робота внутрішніх органів;

підвищиться активність імунної системи;

зміцняться локони, волосся почне краще рости;

відновиться природній колір волосся (за появи першої сивини);

нейтралізується патогенна флора в організмі;

знизиться рівень поганого холестерину;

посилиться відтік жовчі;

організм звільниться від вільних радикалів.

Якщо відсутні явні проблеми з організмом, то вживання вранці натщесердце олії чорного кмину допомагає підтримати здоровий обмін речовин та підвищити опірність організму до зовнішніх факторів.

Як правильно пити чорний кмин для схуднення

Для схуднення олію чорного кмину п'ють за особливою схемою, проводячи два курси (по місяцю). В перший місяць з раціону виключають вуглеводну їжу і п'ють олію в таких спосіб:

перші 7 днів — чайна ложка перед сніданком, запити склянкою води;

другий тиждень — 2 чайні ложки перед сніданком, запити склянкою води;

третій тиждень — по 2 чайні ложки перед сніданком, запиваючи 2 склянками води;

останній тиждень — повторюєте перші 7 днів.

На другий місяць дієта повинна бути збіднена жирами, а олію вже п'ють за іншою схемою:

перші 7 днів — столова ложка до сніданку без води;

другий тиждень — 2 столові ложки до сніданку без води;

третій тиждень — пара чайних ложок тричі на день до їжі (за півгодини);

останній тиждень — 2 чайні ложки перед сніданком і запити 2 склянками води.

За дотримання дозування і правил приймання шкода для організму виключена. А самопочуття покращується практично відразу. Однак пам'ятайте, для безпечного схуднення потрібно переглянути свої харчові звички, додати спорт до щоденних занять, дотримувати питного режиму. Олія чорного кмину може бути лише додаванням до раціону. Також обов'язково перед вживанням проконсультуйтеся з лікарем.

Читайте також: