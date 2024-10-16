Схуднення за гороскопом: астрологи розповіли, яку дієту обирати кожному знаку зодіаку

На сьогоднішній день існує велика кількість різноманітних дієт. Однак, кажуть астрологи, щоб схуднути, кожен знак зодіаку повинен обрати свою.

Які страви слід включити до свого раціону різним знакам зодіаку, щоб дієта була максимально ефективною? Астрологи впевнені, що представники всіх сузір'їв мають певні схожі моменти, однак для кожного з них існують також індивідуальні рекомендації.

Овен

Невичерпною енергією Овнів наділяє планета Марс. Однак, навіть цим активним представникам гороскопу інколи необхідне підзарядження. Додавайте до свого щоденного раціону більше білка (м'ясні продукти, крім баранини). А ось з кавою та прянощами слід бути акуратнішими. Не варто підживлювати свою нервову систему зайвими енергетиками.

Телець

Вони перебувають під заступництвом планети Венера, а тому від ранніх років виробляють чудовий смак. Їх можна назвати справжніми гурманами. Тельцям вкрай важко обмежити себе в борошняних виробах і солодощах. Проте дуже важливо тренувати силу волі. Тістечка і цукерки спробуйте замінити фруктами, а ще проводьте якомога більше часу на свіжому повітрі.

Близнюки

Як схуднути Близнюкам? Джерело їхньої енергії криється в вуглеводах, адже цей повітряний знак народжений під впливом Меркурія, який наділяє його мозковою активністю. Тому не слід відмовлятися від цільнозернового хліба, паст з твердих сортів і круп. Проте краще всю важку їжу споживати в першій половині дня, а на вечерю з'їсти легкий салатик.

Рак

На настрій та самопочуття Раків впливає Місяць, а шлунок вважається їхнім найслабшим місцем. Дуже важливо стежити за харчуванням. Цьому знаку зодіаку потрібно відмовитися від всього солодкого, жирного, некорисного. В холодильнику Рака повинні бути лише свіжі продукти, переважно морепродукти та овочі.

Лев

Кожна страва цього знаку зодіаку повинна бути величною і по-справжньому "царською". Заступником Левів вважається Сонце і їм дуже складно дотримуватися вегетаріанської дієти. Включіть в свій раціон м'ясо, особливо кролика та качку. Якщо не буде білкової їжі, ви відчуватимете хронічну втому.

Діва

Цьому знаку зодіаку дуже важливо дотримуватися режиму харчування. Також не слід влаштовувати у вихідні cheat meal, коли ви їсте все, чого хочете. Однак харчування повинне бути різноманітним, а тому додайте до нього фрукти, злаки, кисломолочні продукти. Ще одним важливим пунктом є споживання їжі в приємній і спокійній атмосфері.

Терези

Цим знаком зодіаку управляє Венера і Терези просто неймовірно люблять красиве подавання страв на стіл. Не можуть вони втриматися, коли бачать десерти. Втім, на солодке налягати не варто. Щоб підтримувати красиву фігуру, додайте до харчування білки (рибу, м'ясо, сир). Краще відмовитися від кави, газованих напоїв, чаю з цукром. Їх замініть мінеральною водою.

Скорпіон

Скорпіони надзвичайно пристрасні і чуттєві, а тому їм забороняється налягати на гострі страви. Основу харчування повинні складати морепродукти і м'ясо. Від напівфабрикатів краще відмовитися, тому що покровитель знаку, Плутон, не любить нічого готового.

Стрілець

Покровителем цього знаку зодіаку є планета Юпітер, а тому він полюбляє пробувати щось нове. Стрільців так і тягне скуштувати екзотичні страви, проте постійно ними харчуватися не варто. Дуже важливо стежити за розміром порцій — ні до чого доброго переїдання не приведе. Борошняні вироби і солодощі краще замінити фруктами чи ягодами. Особливо корисними будуть чорниця та лохина.

Козеріг

Цей знак зодіаку можна назвати консерватором, а все через планету-покровитель Сатурн. Місяцями представники цієї земної стихії можуть харчуватися одноманітно. Проте для підтримки здоров'я дуже важливо, щоб раціон був різним. Не сидіть на одній гречці, додайте м'ясні страви. І не забувайте пити більше рідини.

Водолій

Покровителем Водоліїв є планета Уран, яка відповідає за нестандартне та креативне мислення. Тому цей знак зодіаку любить створювати щось цікаве, імпровізувати на кухні. Однак, зірки рекомендують залишити експерименти і харчуватися більш консервативно. Для Вододіїв дуже важливим є дієтичне м'ясо (курка, кролик, індичка), злакові і риба.

Риби

Часто Риби можуть навіть забути про обід, особливо в пориві натхнення. На жаль, така поведінка може негативно позначитися на їхньому здоров'ї. Дуже важливо завжди споживати їжу за розкладом, тоді ви зможете забути про зайві кілограми. Додайте до раціону морську капусту та морепродукти, а ось про газовані напої краще забути.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.